اشتباهات در کار فرهنگی جبران ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر سه شنبه در همایش راهکارهای عملی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان گنبد کاووس که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: فرهنگ از گذشتگان به ما ارث رسیده است و شامل تجربیات و کلیه رفتارها و واکنتش ها افراد و جامعه است.

به اعتقاد حمیدی کار فرهنگی به عنوان پازل است که منتهی به رفتارهای اجتماعی می شود و پازل نباید دست کاری شود مگر با تحقیق و مطالعه و تفحص و اگر یک پازل به اشتباه جابجا شود تمام پازل های فرهنگی دچار موج می شود و پازل ها را به خطر می اندازد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس بیان کرد: امسال اولویت فرهنگ و اقتصاد در دستور کار قرار گرفته و اقتصاد نیز نوعی کار فرهنگی است.

وی اضافه کرد: دشمن موضوع فرهنگ را به خوبی درک کرده است و می داند برای به زانو دراوردن ملت باید از این راه وارد شود و به همین خاطر تهاجم فرهنگی را شروع کرده است و در تمامی فضاهای مجازی با ظاهر معقول وارد شده است.

حمیدی گفت: برای در امان بودن از این تهاجم تحصیلات فقط کافی نیست باید بصیرت داشت چون چهره دشمن به راحتی قابل تشخیص نیست در این تهاجم پایه های خانواده مورد هدف قرار گرفته است چون اگر خانواده متزلزل شود جامعه ازبین خواهد رفت.

وی بیان کرد: طی 8 سال دفاع مقدس زیر سایه امام راحل (ره) از ارزش هایمان دفاع کردیم امروز هم باید زیر سایه رهبری فرزانه پیروز شویم که ان شاالله می شویم.

وی با بیان این که تک تک مدیران باید به جنگ نرم و جنگ فرهنگ توجه داشته باشند، گفت: یکی از راه های آن امر به معروف و نهی از منکر است و برای مقابله با این تهاجم باید ابتدا از خود شروع کنیم.

حمیدی خاطرنشان کرد: دشمن در فضاهای مجازی با تخطئه فکرهای جوان در داج مواد مخدر جوانان ما را هدف قرار داده است، پشت سر تمام این برنامه ها دشمن اهدافی دارد که متاسفانه تا حدودی نیز موفق شده است.

وی بیان کرد: آنها دریافته اند که باید نیروی فعال و پر انرژی کشور را مورد هدف قرار دهندما باید ابتدا خود را اصلاح کنیم تا بتوانیم در دیگران تاثیر گذار باشیم .

وی با بیان یان که در امر به معروف گاها راه را به خطا می رویم و به جای خطاب به مفعول فاعل خطاب می کنیم،گفت: باید در این امر مسیر را بشناسیم و فاعل را مذمت نکنیم توسعه جامعه و جامعه اسلامی با همکاری تک تک افراد صورت می گیرد.

حجه الاسلام محمد رضا حکیمی مدرس حوزه علمیه قم و فعال مذهبی شهرستان گنبد نیز گفت: با پشتوانه قرآن و روایات به این امید که می توانیم کار کنیم جلو رویم. بیشتر آیات قران بر محورامر به معروف و نهی از منکر به پیامبران است این وظیفه همگانی است که از پیامبران شروع می شود تا به مردم عادی می رسد.

وی افزود: در راه تحکیم احکام الهی و قوانین آن اولین معیار پیامبران در این راه خستگی ناپذیر بودن آنها بود و این شیوه زندگی اولیاء در طول تاریخ بوده است در مسیر دین خدا و ارزش های دینی باید انبیاء صبر و تحمل و توکل به خداوند را دارا بودند و ماهم اگر می خواهیم در این مسیر گام بر داریم باید به همین شکل عمل کنیم .

وی بیان کرد: دین دلسوز است و انبیاء دلسوزانه سختیها را تحمل کردند تا بشر و جامعه را هدایت کنند . هر جامعه ای بخواهد سعادتمند و خوشبخت شود با امر به معروف و نهی از منکر در آن زنده شود از پیامبر نقل است که افضل اسلام : ایمان به خدا – صلحه رحم و امر به معروف و نهی از منکرمی باشد شیوه ی بیان در امر به معروف بسیار مهم است و سخن نرم سفارش شده است فرهنگ جامعه با امر به معروف و نهی از منکر زنده می شود.