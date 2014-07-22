به گزارش خبرگزاری مهر، از میان کتاب‌های این بسته، 3کتاب چاپ اول با نام‌های «حرف‌های خوب» نوشته کارل نوراک با ترجمه مهناز عسگری، «دنیا می‌خواد به دنیا بیاد!» نوشته مجید راستی، «سیب خورها، گلابی خورها، آلوخورها، تمشک خورها» نوشته منوچهر اکبرلو، و 2 کتاب تجدید چاپی با نام‌های «گلدان پشت پنجره» نوشته نقی سلیمانی و «کوگار، شیرکوهی» نوشته چستر آرون و ترجمه حسین ابراهیمی، توسط این ناشر چاپ و به مخاطبان پیشنهاد شده است.

از میان این آثار، کتاب داستان «حرف‌های خوب» داستانی تخیلی از زندگی یک موش کوچولو است که وقتی صبح از خواب بیدار می‌شود، سعی می‌کند حرف‌های خوبی را که در دهانش انباشته شده، به دیگران بگوید. اما هربار و در هر موقعیتی که قرار می‌گیرد نمی‌تواند حرف‌های خوب خود را بیان کند. این موش کوچک یک روز تمام به دنبال فرصتی برای گفتن حرف‌های خوب خود می‌گردد و کودکان را با ماجراهای جالب خود همراه می‌کند.

این کتاب سعی دارد به کودکان نشان دهد که تاثیر گفتن جملات و حرف‌های خوب در زندگی بسیار ارزشمند است و می‌تواند روح انسان را لطافت ببخشد. متن کتاب «حرف‌های خوب» با تصویرگری در هر صفحه همراه است و تصاویر سهم زیادی در برقراری ارتباط این اثر با مخاطب دارند.

چاپ اول این اثر مصور، در هزار نسخه و به طور تمام گلاسه با قیمت 4 هزار تومان به بازار آمده است.

کتاب دیگر، «دنیا می‌خواد به دنیا بیاد!» است که 4 داستان کوتاه را شامل می‌شود. هر یک از این داستان‌ها فضایی از دنیای قصه‌ها را به روی کودکان باز می‌کند. قصه اول این کتاب «دنیا می‌خواهد دنیا بیاید» است که داستان تولد یکی جوجه کوچک را روایت می‌کند. در این داستان همه حیوانات خبر تولد این جوجه کوچک را به هم می‌دهند و کل حیوانات در انتظار تولد این جوجه هستند. قصه دوم که «آیینه مادربزرگ» نام دارد، بازی یک مادربزرگ مهربان با نوه‌اش را به تصویر می‌کشد. در این قصه، پروانه کوچولو که خیلی مادربزرگ خود را دوست دارد، مانند آینه وی هر کاری را که مادربزرگ انجام می‌دهد، تکرار می‌کند و به همین دلیل مادربزرگ قصه او را آینه خود خطاب می‌کند. پروانه و مادربزرگ یک روز بسیار جالب و خوب را با هم سپری می‌کنند که مخاطبان این کتاب، داستان این روز را خواهند خواند.

داستان سوم این کتاب «دو تا دوست بودند که خرس بودند» نام دارد. در این داستان دو خرس مهربان که با یکدیگر دوست بودند، تصمیم می‌گیرند برای ماهیگیری به رودخانه بروند و هر یک 20 عدد ماهی بگیرند. این 2 دوست در طول ماهیگیری ماجراهای جالبی را رقم می‌زنند. قصه پایانی کتاب هم «قصه چیه!» نام دارد. در این داستان 3 دوست خوب حضور دارند که نمی دانند قصه چیه! به همین دلیل هر 3 برای رسیدن به این موضوع راه‌های مختلفی را امتحان می‌کنند تا در نهایت به مفهوم قصه چیه! دست پیدا می‌کنند.

«دنیا می خواست به دنیا بیاد!» هم در شمارگان هزار نسخه و به صورت تمام گلاسه با قیمت 5 هزار تومان چاپ شده است.

کتاب بعدی، نمایشنامه «سیب خورها، گلابی خورها، آلوخورها، تمشک خورها» است که می‌کوشد در خلال داستانی که روایت می‌کند، کودکان را به فکر وادار کند که «چرا آدم ها با هم می‌جنگند؟» و این‌که مقصر جنگ فقط آدم‌های خیلی بد نیستند. آدم‌های معمولی هم می‌توانند بخشی از جنگ افروزان باشند. این نمایشنامه مفاهیم مهم و آموزشی را به طور مستتر در خود دارد.

این اثر به طور نمایشی نوشته شده تا مخاطبانش یعنی نوجوانان است بتوانند آشنایی بیشتری با نمایشنامه‌نویسی پیدا کنند. کلیت داستان این نمایشنامه در 9 صحنه روایت می‌شود و در هر قسمت نویسنده سعی کرده با فضاسازی دقیق داستان گوشه‌ای از موقعیت مکانی داستان و شخصیت‌ها را نیز ترسیم کند.

این کتاب چاپ اولی هم در هزار نسخه و به طور تمام گلاسه با قیمت 6 هزار و 500 تومان چاپ شده است.

«گلدان پشت پنجره» چهارمین کتاب این بسته است که 3 داستان با نام‌های «گلدان پشت پنجره»، «شنبه» و «فضانوردهای نیم‌وجبی» را روایت می‌کند. این کتاب، کتاب برگزیده نویسندگان کودکان و نوجوانان در نظرخواهی سال 1370 مجله سروش نوجوان است که داستان‌هایش همه به روایت رابطه‌های آشنا و غریب انسانی می‌پردازند؛ چه روابط دوستانه چه خواه خصمانه. این رابطه‌ها از اتفاقات مضحک و خنده‌دار آغاز می‌شوند. محمدجواد، قهرمان داستان دو گلدان پشت پنجره، با دیدن دماغ بلند و برجسته بلیت‌فروش که به دماغ پدرش شبیه است، او را به جای پدرش که سال‌هاست در زندان است، اشتباه می‌گیرد. مینا و کیانا، دختر بچه‌هایی که در فضانوردهای نیم وجبی سرطان دارند، با این‌که در بیمارستان در اتاق‌های جداگانة سربی بستری‌اند و اجازه ندارند با هیچ‌کس دیدار داشته باشند، با ابتکار جالبی از طریق پرستار به همدیگر نامه می‌نویسند ...

چاپ سوم این کتاب در شمارگان هزار نسخه و با قیمت 3 هزار تومان به چاپ رسیده است.

«کوگار، شیرکوهی»، کتاب دیگر این بسته نیز، داستان پسری به نام آلبی را روایت می‌کند که نگهداری یک شیرکوهی را بر عهده می‌گیرد. زندگی آلبی با یک شیرکوهی اتفاقات و مشکلات زیادی را برایش ایجاد می‌کند اما او با انگیزه بسیار به کار خود ادامه می‌دهد تا این‌که یک اتفاق مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.

تاکنون داستان‌های زیادی با این مضامین روایت شده اما یکی از ویژگی‌های کتاب مورد نظر این است که با زبانی ساده و روان ترجمه شده و از همزیستی انسان با یک شیرکوهی سخن می‌گوید؛ گونه‌ای از همزیستی که نکات ارزشمندی را به خواننده القا می‌کند.

چاپ دوم این کتاب با 170 صفحه و قیمت 6 هزار و 500 تومان راهی بازار نشر شده است.