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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

مسلمی:

تند باد پدیده غالب استان زنجان است

تند باد پدیده غالب استان زنجان است

زنجان -خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی استان زنجان، با اشاره به اینکه چند روز است هوای زنجان خنک شده است گفت: بروز تند باد پدیده غالب جوی زنجان است.

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به شرایط جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کردو افزود:از امروز بعد از ظهر باد شدید در استان حاکم خواهد بود.

وی اظهار داشت: از امروز بعد از ظهر آسمان زنجان ابری خواهد بود و فردا و پس فردا آسمان صاف خواهد شد ولی کماکان باد شدید در استان تدوام دارد.

کارشناس هواشناسی استان زنجان ، به دمای شهر زنجان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو گفت: دمای شهر زنجان دیروز 35 درجه سانتیگراد زیر صفر بود.

مسلمی به گرمترین و سردترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو یاد آورشد: سلطانیه با 12 درجه سانتیگراد زیر صفر خنک ترین و ماهنشان با 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط استان بودند.

وی در ادامه به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی شهر زنجان را 34 درجه سانتیگراد اعلام کرد.

 

 

کد مطلب 2336253

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