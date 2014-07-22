حضور در راهپیمایی روز قدس پاسخ محکمی به ددمنشی های رژیم اشغالگر قدس است

حجت الاسلام محمود مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری جمعه آخرماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس بیان داشت: نام گذاری این روز به این دلیل است که اسرائیل این غده سرطانی تکه ای از سرزمین مسلمین را اشغال کرده و نسبت به ساکنین آن سرزمین ظلم روا داشته است.



وی با بیان اینکه لازم بوده است برای جلوگیری از تجاوزات صهیونیست ها عالم اسلام در یک روز و با اتحاد کامل قیام کنند افزود: جمعه آخر ماه مبارک رمضان می تواند موجبات حضور همه مسلمین را در صحنه و برعلیه استکبار نگه دارد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان با عنایت به اینکه امسال با توجه به جنایات و سفاکی های رژیم غاصب قدس که دراین ایام مردم ستمدیده و مظلوم روزه دار غزه را به خاک و خون می کشند و جنایاتی از این رژیم سر میزند که روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است گفت: می طلبد که امت اسلامی طبق فرمایش رسول خدا(ص) که فرمودند هرکس صدای مظلومیت و فریاد خواهی مسلمانان را بشنود و جواب او را ندهد مسلمان نیست پرشور تر از سال های گذشته در روز قدس همراه با دیگر کشورهای مسلمان وارد صحنه راهپیمایی شویم و جواب دندان شکنی نسبت به این خیانت ها بدهیم.



مرادی اذعان داشت: خدا را شاکریم که امروزه مسلمانان مظلوم فلسطین به جای سنگ می توانند اسرائیل را با موشک و راکت مورد حمله قرار دهند و این بسی جای امیدواری است که هرچه زودتر پوزه اسرائیل به خاک مالیده شود و طبق وعده خداوند پیروزی از آن مستضعفین جهان است.

وی اظهار داشت: حضور مردم ایران در راهپیمایی جهانی روز قدس پاسخ محکمی به ددمنشی های رژیم اشغالگر قدس است که زنان و کودکان را با انواع سلاح های مرگبار به خاک و خون کشیده است.