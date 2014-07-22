به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، با اشاره به اینکه روز قدس امسال مصادف با حمله ددمنشانه رژیم کودک کُش صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه و کشتار هزاران تن از زنان، کودکان و مردم بی پناه آن شده است از اقشار مختلف مردم، گروه‌های سیاسی، اصناف، فرهنگیان، دانشجویان، دانش آموزان و قاطبه ملت ایران دعوت کرد تا با حضور منسجم و یکپارچه در تظاهرات روز جهانی قدس بار دیگر عزم جزم ملت ایران را برای نابودی رژیم صهیونیستی و آزاد سازی قدس شریف به نمایش بگذارند.



در ادامه این بیانیه با اشاره به دروغین بودن شعار حقوق بشر غرب آمده است: حمایت غرب و استکبار جهانی از رژیم کودک کش صهیونیستی و عاملان جنایات روزهای اخیر در غزه، پوشالی و دروغین بودن شعارهای حقوق بشر غرب را به جامعه جهانی و آزادیخواهان جهان نشان داد.



در این بیانیه با اشاره پیروزیهای رزمندگان مقاومت فلسطین در برابر ارتش رژیم صهیونسیتی آمده است: رزمندگان فلسطینی در این نبرد نابرابر، با مقاومت جانانه در برابر ارتش تا بن دندان مسلح و خونخوار رژیم صهیونیستی علاوه بر ناکام گذاشتن اهداف پلید این رژیم در از بین بردن سلاح مقاومت، با وارد کردن تلفات و خسارات متعدد به دشمن صهیونیستی بار دیگر ثابت کردند که تنها راه حل مسئله فلسطین نه سازشکاری سیاسی بلکه مبارزه با رژیم اشغالگر قدس است.



در ادامه بیانیه سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به جنایات گروه های تکفیری مورد حمایت غرب در عراق و سوریه آمده است: سکوت گروه های تکفیری که بنام اسلام و جهاد در کشورهای اسلامی مشغول قتل و جنایت هستند در برابر حمله رژیم صهیونیستی به غزه بار دیگر نشان داد که قضیه فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس بزرگترین معیار برای تشخیص صداقت مدعیان پیروی از اسلام در دنیاست.



در بیانیه سازمان اوقاف، ادارات تابعه، اصحاب وقف، متولیان موقوفات و خدام بقاع متبرکه و جامعه قرآنی کشور از عموم مردم روزه دار و مؤمن ایران اسلامی برای حضور به هم فشرده در صفوف نماز جمعه روز جهانی قدس و تظاهرات میلیونی این جمعه حماسی و اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین دعوت شده است.