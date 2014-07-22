نويسنده استراليايي از قربانيان سانحه هواپيماي مالزيايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از د ايج، ليام ديويسون نويسنده استراليايي از جمله سرنشينان هواپيماي مالزيايي بود كه پنج شنبه گذشته توسط نيروهاي جدايي طلب اوكراين با حمله موشكي روبه رو شد و سقوط كرد.

ديويسون نويسنده پنج عنوان كتاب بود كه «ولودروم»، «به صدادرآمدن» و «زن سفيد» از جمله آنها هستند. او دو مجموعه داستان كوتاه نيز منتشر كرده بود.

ديويسون جايزه ملي كتاب بونجو را در بخش داستان در سال 1993 دريافت كرده بود و دو بار فيناليست جوايز مهم ادبي چون جايزه كتاب ايج سال كه از معتبرترين جوايز ادبي اين كشور است و نيز جايزه ويكتورين شده بود.

ديويسون كه سال 1957 متولد شده بود، در حالي كه 57 سال داشت، در پرواز مالزي – استراليا كشته شد.

فرانسوي ها از جمله علاقه مندان آثار اين نويسنده استراليايي بودند و انتشارات اكت سود آثار او را به زبان فرانسوي ترجمه و منتشر كرده بود.

از او و همسرش اليزا كه استاد كالج و در اين سفر همراه او بود دو فرزند به نام هاي مايلي و سام كه هر دو بيست و چند ساله هستند، به جاي مانده است.