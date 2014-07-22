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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

نويسنده استراليايي از قربانيان سانحه هواپيماي مالزيايي

نويسنده استراليايي از قربانيان سانحه هواپيماي مالزيايي

ليام ديويسون نويسنده استراليايي از قربانيان هواپيماي مالزيايي بود كه توسط نيروهاي شورشي اوكراين سقوط كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از د ايج، ليام ديويسون نويسنده استراليايي از جمله سرنشينان هواپيماي مالزيايي بود كه پنج شنبه گذشته توسط نيروهاي جدايي طلب اوكراين با حمله موشكي روبه رو شد و سقوط كرد.

ديويسون نويسنده پنج عنوان كتاب بود كه «ولودروم»، «به صدادرآمدن» و «زن سفيد» از جمله آنها هستند. او دو مجموعه داستان كوتاه نيز منتشر كرده بود.

ديويسون جايزه ملي كتاب بونجو را در بخش داستان در سال 1993 دريافت كرده بود و دو بار فيناليست جوايز مهم ادبي چون جايزه كتاب ايج سال كه از معتبرترين جوايز ادبي اين كشور است و نيز جايزه ويكتورين شده بود.

ديويسون كه سال 1957 متولد شده بود، در حالي كه 57 سال داشت، در پرواز مالزي – استراليا كشته شد.

فرانسوي ها از جمله علاقه مندان آثار اين نويسنده استراليايي بودند و انتشارات اكت سود آثار او را به زبان فرانسوي ترجمه و منتشر كرده بود.

از او و همسرش اليزا كه استاد كالج و در اين سفر همراه او بود دو فرزند به نام هاي مايلي و سام كه هر دو بيست و چند ساله هستند، به جاي مانده است.

کد مطلب 2336332

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