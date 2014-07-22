به گزارش خبرگزاري مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در جلسه تفسير قرآن در مهدیه مشهد اظهار كرد: دین جای اعمال ذوق و سلیقه نیست وآنچه که از دین نباشد نباید در دین ورود پيدا كند و در اين راستا انسان باید مسیر عبودیت خود را در دفاع از دین پیدا کند.

وی بيان کرد: افراد بسیار زیادی در طول تاریخ بوده‌اند که از گذشته درس نگرفته‌اند ، در حالی که قرآن داستان های تاریخی بسیار زیادی را عنوان می‌کند که مردم با مراجعه با آن‌ها می‌توانند درس بگیرند.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه بت‌پرستان منکر خدا نیستند ولی مشرک خدا هستند، اظهار کرد: بت مظهر بنده‌ای یا فرشته‌ای بود که مقرب درگاه خداوند است و یا جد اکبریه آنها که منشا نزول رحمت خدا بر این قوم است نامیده می‌شود.

وی افزود: آنها بت را مظهری از خدایی می‌دانند که خداوند متعال به وسیله آن مخلوق خودش را موکل کرده به عنوان مثال برای بارش باران و یا رویش گیاه به بت پناه آورند و او را میانجی قرار دهند.

حضرت ابراهیم(ع) قهرمان توحید است چرا که مظهر زندگی ایشان توحید و یکتاپرستی است. حال یک سوال پیش می‌آید که چگونه شد که اولاد او بت‌پرست شدند. منشاء‌ بت‌پرستی اهل مکه و یا عرب ابنانی که فرزند ابراهیم خلیل‌الله این بود که علاقه آن‌ها به کعبه بود؛ چرا با فضیلت‌ترین معبد پرستش پروردگار در جهان کرده است.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: کعبه نخستین خانه‌ای است که برای عبادت خداوند بنا شده ابراهیم خلیل‌الله کعبه را نساخت بلکه آن را تجدید بنا کرد؛ ‌اصل کعبه از زمان حبوط حضرت آدم‌البشر بنیان نهاده شده است.

وی افزود: حضرت آدم با ساخت کعبه اینگونه از خدا خواست که خداوندا یک مکان برای دستیابی به آرامشی الهی برای من فراهم آورد تا در آنجا به این آرامش دست یابم، ‌نخستین خانه‌ای که برای مردم بر روی زمین وضع شد تا معبد دستیابی به عشق و آرامش الهی باشد معبد آدم و یا همان کعبه است که هر ساله از تمام نقاط کره زمین این مکان بیشترین عبادت خدا را در خود جای می‌دهد و لذا ما مسلمانان هم باید این مکان را عبادت کنیم.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: شدت علاقه اولاد ابراهیم بدین شکل بود که در سفرهای خود یک سنگ از مسجدالحرام به عنوان نمونه‌ای از کعبه برای عبادت خود در طول سفر به همراه می‌بردند تا آن را به عنوان یک نماد از کعبه عبادت کنند. لذا بت‌پرستی از آن‌جایی شروع شد که آنها یک سنگ را به عنوان نماد کعبه و محلی برای عبادت خود قرار دادند.

وی افزود: این روند تا به جایی پیش رفت که نماز و عبادت آنها در کنار خانه خداوند همراه با حرکات سخیف مانند کف و سوت زدن بود که در ادامه با همین هیبت به طواف خانه خدا مشغول می‌شدند.

امام جمعه مشهد مقدس بیان کرد: یک عده زمانی که پای تجارت و سود به میان می‌آید چشمان خود را روی هم می‌گذارند و تبدیل به کسی می‌شوند که همه امور زندگی را از دید مادیات می‌بیند، ما باید به شکلی فعالیت اقتصادی انجام دهیم که درآمدزایی مصادف با جنگ با خدا قرار نگیرد، اگر بنا شود پول و سرمایه در مقابل چشمان ما قرار گیرد به طور قطع تمام این درآمدها با یک اشاره خداوند نابود می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: دو جریان اگر به سیری برسد انسان‌ها با انحطاط روبه‌رو می‌شوند، یکی سیری شکم و دیگری سیری شهوت است، اگر کسی به دنبال سیری شکم رود با خداوند درمی‌افتد و همچنین باید یادآور شد که پرخوری انسان را بیمار می‌کند.

وی افزود: اگر کسی به دنبال غرایض خود به راه بیفتد به طور قطع به سمت حرام کشیده می‌شود و به مرزی می‌رسد که به فساد محسنه و یا دیگر فسادها گرفتار می‌شود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: مسئله عقد موقت در زمان خلاء‌ اقتصادی و خلاء‌غرایض شکل می‌گیرد. این مسئله جا و زمان خاص خود را دارد و نباید از آن در مسیر لذت‌جویی استفاده کرد.

در حال حاضر نیز در جامعه ما مشکلاتی در عبادات الهی با افزودن چنین اعمالی در عبادات الهی شیعیان مشاهده می‌شود و متأسفانه ابزار موسیقی در هیئت‌های سینه‌زنی مانند شیپور، سوت و طبل استفاده می‌شود، درحالی که در لشکر امام حسین(ع) نی‌لبیک و طبل وجود نداشت و این وسیله در لشکر عمر سعد موجود بود و اکنون طبل لشکر عمر سعد را در عزاداری شیعیان شاهد هستیم.

وی تأکید کرد: کف زدن در مساجد کار بت‌پرستان است، لذا به اسم دین در شب ولادت اهل‌بیت علیه‌السلام، در مجالس امام حسین(ع)، حسینیه‌ها، مساجد و حرم امام رضا علیه‌السلام که نوعی معبد به شمار می‌رود کف نزنید زیرا این اعمال بت‌پرستی و شرک است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اکنون برخی از نمودهای جاهلیت در مسلمانان رسوخ کرده و ما شاهد اعمال بت‌پرستان در مساجد و عبادات الهی شیعیان هستیم.

امام جمعه مشهد در خصوص تفسیر آیه بعدی سوره قریش «الذین اطعمهم من جوع و من خوف» نیز گفت: خداوند به قریش بت‌پرست فرمان می‌دهد خدایی را عبادت کنید که شما را از گرسنگی و ترس رهایی بخشید.

وی ادامه داد: در روایتی از اهل‌بیت علیهم‌السلام آمده است که افرادی هستند که خداوند را به خاطر دادن نعمت و بهشت عبادت می‌کنند که این عبادت، عبادت تجار است زیرا در پی سود صورت می‌گیرد و عده‌ای نیز از ترس خداوند او را عبادت می‌کنند که این نوع عبادت نیز عبادت بردگان به شمار می‌رود و عده‌ای نیز به دلیل عاشق شدن به خداوند او را عبادت کرده و بندگی می‌کنند و این عبادت، عبادت آزادگان محسوب می‌شود.

علم‌الهدی در اشاره به نکاتی راجع به آیه مذکور در سوره قریش گفت: تأمین معیشت باید در خط بندگی خدا باشد و آن‌چنان درپی سود و درآمد نباشید و چشم‌های خود را بر روی حلال نبندید زیرا اگر کسب درآمد با بندگی خداوند منافات داشته باشد، شما به جنگ خداوند رفته‌اید.

علم‌الهدی در ادامه به نکته دیگری در این رابطه اشاره کرد و گفت: سیری در غذا و شهوت دو جریان در وجود انسان است که اگر به وقوع بپیوندد انسان را دچار لغزش کرده و در مسیر معصیت خدا قرار می‌دهد، چرا که سیری در شهوت حتی از طریق حلال، انسان را درنهایت به قانع نشدن به حلال و رفتن به سوی حرام می‌کشاند.

علم‌الهدی تصریح کرد: انسان شکم‌چران و شهوتران هم دین خود را و هم آبروی خود را از دست می‌دهد.

علم‌الهدی در خاتمه در خصوص تفسیر آیه مذکور به عبادت خداوند اشاره کرد و گفت: این آیه انسان را به عبادت خداوندی رهنمون می‌شود که او را از انواع ترس‌ها و گرسنگی‌ها رهایی می‌بخشد.