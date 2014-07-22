80 هزار زندانی جرایم غیر عمد کشور آزاد شدند/ هفت هزار نفر واجد شرایط آزادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر یساقی بعد از ظهر سه‌شنبه در آئین جشن گلریزان در بوشهر اظهار داشت: ستاد دیه کشور تاکنون اقدامات بسیار زیادی را برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد داشته است و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد و امیدواریم با کمک مردم و مسئولان بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ قانون مداری در جامعه از مهمترین اهداف ستاد دیه کشور است، افزود: تلاش داریم تا زمینه برای حضور سرپرستان خانواده در جمع گرم خانواده فراهم شود.

نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور خواستار اصلاح فرهنگ جامعه شد و ادامه داد: سالانه دو هزار نفر به علت عدم رعایت نکات امینی در کارگاه‌ها کشته می‌شوند، 50 هزار برگ جریمه رانندگی صادر می‌شود، ناهنجاری های برای زمین‌خواری و افزایش زندانیان و . . . داریم که باید شاهد اصلاح فرهنگ‌ها باشیم.

وی دستیابی به جامعه‌ای سالم و بهشت‌گونه را به عنوان یکی از مهمترین اهداف مردم برای انقلاب و سرنگونی رژیم پهلوی عنوان کرد و بیان داشت: داشتن یک مدینه فاضله تنها با رعایت قانون توسط همه مردم جامعه محقق خواهد شد.

تعداد بالای محکومان مالی بیانگر عدم جامع‌نگری در این افراد است

یساقی با بیان اینکه تعداد بالای محکومان مالی بیانگر عدم جامع‌نگری در این افراد است، خاطرنشان ساخت: اینکه برای آزادی این افراد از کمک‌های مردمی استفاده کنیم و این کار همواره ادامه داشته باشد اشتباه است و لازم است که قانون گرایی را در جامعه توسعه دهیم تا افراد به زندان نروند.

وی بر لزوم توریج فرهنگ قانون مداری در جامعه تاکید کرد و افزود: برای اینکه کشوری قانون مدار داشته باشیم، همه ما باید خود را مقید به قانون بدانیم و رفتاری قانون‌مند داشته باشیم و فرهنگ قانون‌مداری را در جامعه ترویج دهیم.

نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه توسعه قانون‌مداری در کشور باعث می‌شود تا ایران به یک کشور آباد و درجه یک در جهان تبدیل شود، گفت: باید برای تغییر در کشور، رفتارمان را تغییر دهیم.

امسال هفت هزار و 849 نفر واجد شرایط آزادی هستند

وی به برخی از تلاش های صورت گرفته توسط ستاد دیه کشور برای آزادی زندانیان نیازمند اشاره کرد و اظهار داشت: این ستاد از سال 69 تشکیل شده است و تاکنون بیش از 80 هزار نفر از زندانیان با کمک این ستاد آزاد شده‌اند.

یساقی با اشاره به آزادی هفت هزار و 735 نفر از زندانیان کشور طی سال گذشته با حمایت ستاد دیه، اضافه کرد: امسال نیز هفت هزار و 849 نفر واجد شرایط آزادی هستند که امیدواریم با کمک خیرین شاهد آزادی آنها باشیم.

وی از برگزاری 190 جشن گلریزان در سطح کشور خبر داد و ادامه داد: بیش از یک‌هزار جشن گلریزان طی پنج سال گذشته در کشور برگزار شده است که مبلغ 850 میلیارد ریال برای کمک به زندانیان جمع‌آوری شد.

نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور تاکید کرد: مقام معظم رهبری امسال 150 میلیون تومان و روسای سه قوه نیز 230 میلیون تومان برای آزادی زندانیان نیازمند کمک کردند.