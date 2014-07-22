ترویج حجاب و عفاف فرهنگ محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آرین ساطعی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با حضور رسانه های استان، با اشاره به موضوع حجاب و عفاف به عنوان یک موضوع فرهنگی گفت: دانشگاه نمی‌تواند و نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و فقط در روش برخورد با این موضوع است که تجدید نظر صورت گرفته است.

وی از تشکیل شورای راهبردی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و بیان کرد: از مهمترین برنامه های این شورا در استان‌ها دعوت از شخصیت‌های مختلف فرهنگی برای برنامه ریزی مناسب و تدوین ضوابط موثر و کارا در راه حفظ کرامت دانشجویان و دانشگاهیان با تاکید بر موضوع حجاب و عفاف خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به متفاوت بودن عقاید افراد در برخورد با موضوع حجاب و عفاف در بدو ورود به دانشگاه، افزود: نگاهی به سابقه دانشگاه آزاد اسلامی همواره تاکید بر اسلامیت دانشگاه را از بدو تاسیس تا کنون تایید می‌کند و در این مسیر معتقد هستیم تغییر رفتار دانشجویان با کمک به باورمندی دانشجو هموار می شود.

وی اضافه کرد: اگر دانشگاهیان اعم از کارکنان و اعضای هیات علمی بتوانند این باور که دانشگاه خانه دوم دانشجو است را در دانشجو پرورش داده و افزایش دهند مشارکت دانشجو در برنامه‌های مختلف دانشگاه و رعایت ضوابط و قوانین بیش از پیش تقویت خواهد شد.

ساطعی بیان داشت: احساس تعلق به دانشگاه باعث می شود دانشجو بدون نیاز به سازوکارهای غیر فرهنگی، مقررات دانشگاه را بدون اکراه قبول کند و به مورد اجرا بگذارد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با توجه به جایگاه حراست در تامین امنیت روانی دانشجویان گفت: حراست در دانشگاه مامن دانشجویان می باشد و تلاش دارد تا هراس احتمالی دانشجویان را از حراست ازبین برده و با این شرایط حراست دانشگاه را حامی خود بدانند و برابر این حمایت از دانشجویان رعایت ضوابط و قوانین در محیط دانشگاه حداقل خواسته حراست دانشگاه می‌باشد.

ساطعی با اشاره به ظرفیت مناسب کمیته‌های انضباطی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برای برخورد با دانشجویان هنجارشکن در موضوع عفاف و حجاب اظهار داشت: تغییر در روش‌ها با تشکیل شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه، شورای بانوان فرهیخته، و شورای امر به معروف و نهی منکر با بهره گیری از کارشناسان نخبه و برتر در داخل و بیرون از دانشگاه‌ها می تواند به کاهش هرچه بیشتر نیاز به استفاده از این ظرفیت کمک کند.