انتقاد واشنگتن از اظهارات اردوغان درباره اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، واشنگتن بار دیگر در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره عملیات رژیم صهیونیستی در غزه اظهارات وی را مورد انتقاد قرار داد.

ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اظهارات اردوغان که اقدام نظامی صهیونیست ها در غزه را مثل عملکرد هیتلر نازی خوانده بود گفت: این اظهارات به جایگاه ترکیه در سطح جهان آسیب می رساند.

وی در ادامه گفت: چنین اظهاراتی می تواند از میزان نفوذ ترکیه بر تاثیرگذاری بر مسائل بکاهد.

اردغان روز گذشته گفته بود اقدامات رهبران صهیونیست ها در غزه روی بربرها را هم سفید کرده است.