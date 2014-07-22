توجه به ادبيات دفاع مقدس در اولويت فعاليت هاي حوزه هنري كردستان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امين مرادي ظهر امروز در جلسه كارگروه دفتر ادبيات پايداري حوزه هنري استان كردستان اظهار داشت: توجه به ادبيات پايداري و دفاع مقدس يكي از برنامه هاي اولويت دار حوزه هنري استان كردستان به شمار مي رود و به همين دليل برنامه هاي متنوعي در اين بخش در دستور كار قرار گرفته است.

وي ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی)حوزه هنری امید هنر انقلاب است و براین مبنا حوزه هنری در بحث ادبیات مقاومت و نیز انقلاب اسلامی به صورت ویژه فعالیت می نماید و بخش عمده ای از فعالیت های حوزه هنری در این راستا تعریف شده است.

رئيس حوزه هنري استان كردستان با اشاره به رشادت های صورت گرفته در طول دوران دفاع مقدس و پيروزي انقلاب اسلامی گفت : چه وظیفه ای مهم تر از معرفی این رشادت ها و دلاوری ها می تواند ما را از این مسئله دور نماید.

وي بيان کرد : جوانان و نسل امروز باید بدانند در سایه این رشادت ها است که امروز ایران اسلامی اقتدار جهانی پیدا کرده است و در حالیکه استکبار جهانی تمام قد در مقابله با جهان اسلام ایستاده است وجود نظام اسلامی است که نقشه های شوم آنان را در منطقه خنثی نموده و شر آنان را به خودشان برخواهد گرداند.

مرادي افزود : قطعاً باید تمامی ادارات و سازمان هاي دولتي سطح استان را نیز به سمت فعالیت در این مسیر سوق داد تا بتوانیم با استفاده از توان و پتانسیل ادارت دولتي استان و فعالات فرهنگي در زمینه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در كردستان که بسیار مغفول مانده استفاده و کم کاری های صورت گرفته را جبران نماییم.

وی سپس به تهیه اولین فراخوان سراسری خاطره نویسی در استان کردستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با نظرخواهی صورت گرفته از سایر اعضای جلسه فراخوان خاطره نویسی سرزمین مجاهدت های خاموش ویژه منطقه کردستان و شمالغرب به زودی اعلام می گردد .

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نيز در ادامه اين جلسه از مظلومیت شهدای کردستان به عنوان شاخصه اصلی شهیدان استان نام برد.

محمد سلیمانی افزود: برگزاری تجلیل از علمداران، تجلیل از آزادگان، اجرای طرح زینبیون و تجلیل از خواهران و مادران شهید، یادواره همسران و مادران شهید، تدوین پنج عنوان کتاب زندگینامه و خاطرات شهدا و همچنین تکمیل و چاپ وصایای شهدای کردستان و برگزاری یادواره پدران آسمانی را بخشی از فعالیت های صورت گرفته در بنیاد شهید عنوان كرد.