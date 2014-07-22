کشاورزان اردبیلی از برداشت زودهنگام گندم خودداری کنند/پرداخت به موقع قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از مراکز خرید گندم بیله سوار تصریح کرد: مواردی از برداشت زودهنگام مشاهده می شود که نتیجه آن گندم نارس و افت کیفیت آن است.

وی با بیان اینکه 43 مرکز خرید گندم تا پایان فصل برداشت در سطح استان دایر است، اضافه کرد: کشاورزان در تحویل گندم خود به مراکز خرید عجله نکنند.

به گفته کریمی در حال حاضر گندم با افت مفید چهار درصد، افت غیر مفید و دو درصد و رطوبت 14 درصد خریداری می شود.

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل تصریح کرد: بر خلاف سال گذشته با هدف حمایت از کشاورزان قیمت گندم با رطوبت بالا کاهش نمی یابد.

وی قیمت گندم در سال جاری را 10 هزار و 500 ریال تا 10 هزار و 600 ریال عنوان کرد و بیان داشت: در پرداخت قیمت حمایت از کشاورز در اولویت است.

کریمی افزود: تاکنون 136 هزار تن گندم خریداری و تحویل سیلوهای استان شده است.

وی در خصوص وضعیت پرداخت قیمت گندم تصریح کرد: پرداخت از طریق بانک عامل و به نوبت در سراسر کشور انجام می شود.

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل اضافه کرد: تاکنون 135 میلیارد تومان بابت خرید گندم به کشاورزان اردبیلی پرداخت شده است.