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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۲

کریمی:

کشاورزان اردبیلی از برداشت زودهنگام گندم خودداری کنند/پرداخت به موقع قیمت

کشاورزان اردبیلی از برداشت زودهنگام گندم خودداری کنند/پرداخت به موقع قیمت

بیله سوار – خبرگزاری مهر: مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل تاکید کرد: کشاورزان از برداشت زودهنگام گندم به دلیل افت کیفیت آن خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از مراکز خرید گندم بیله سوار تصریح کرد: مواردی از برداشت زودهنگام مشاهده می شود که نتیجه آن گندم نارس و افت کیفیت آن است.

وی با بیان اینکه 43 مرکز خرید گندم تا پایان فصل برداشت در سطح استان دایر است، اضافه کرد: کشاورزان در تحویل گندم خود به مراکز خرید عجله نکنند.

به گفته کریمی در حال حاضر گندم با افت مفید چهار درصد، افت غیر مفید و دو درصد و رطوبت 14 درصد خریداری می شود.

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل تصریح کرد: بر خلاف سال گذشته با هدف حمایت از کشاورزان قیمت گندم با رطوبت بالا کاهش نمی یابد.

وی قیمت گندم در سال جاری را 10 هزار و 500 ریال تا 10 هزار و 600 ریال عنوان کرد و بیان داشت: در پرداخت قیمت حمایت از کشاورز در اولویت است.

کریمی افزود: تاکنون 136 هزار تن گندم خریداری و تحویل سیلوهای استان شده است.

وی در خصوص وضعیت پرداخت قیمت گندم تصریح کرد: پرداخت از طریق بانک عامل و به نوبت در سراسر کشور انجام می شود.

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل اضافه کرد: تاکنون 135 میلیارد تومان بابت خرید گندم به کشاورزان اردبیلی پرداخت شده است.

کد مطلب 2336445

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