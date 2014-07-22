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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۸

دفتر شبکه الجزیره در غزه هدف قرار گرفت

دفتر شبکه الجزیره در غزه هدف قرار گرفت

نظامیان اسرائیلی دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره را در نوار غزه هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خبرنگار دفتر شبکه الجزیره در نوار غزه از هدف قرار گرفتن این دفتر توسط نظامیان اسرائیلی در جریان حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به این منطقه خبر داد.

بر این اساس در پی حمله موشکی به این دفتر، کارکنان آن از مکان مذکور خارج شده و جان سالم به در برده اند. این خبرنگار الجزیره اعلام کرد با وجود این حملات، وی و همکارانش به مخابره اخبار و جنایات صهیونیست ها در نوار غزه ادامه خواهند داد.

طبق این گزارش پیش از این نیز محل اقامت عکاس خبرگزاری آناتولی مورد حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفته بوده است. همچنین حمله صهیونیست ها به بیمارستان "شهدای الاقصی" در نوار غزه به مجروح شدن یک خبرنگار دیگر این خبرگزاری انجامیده است.

کد مطلب 2336453

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