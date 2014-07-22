مخالف تصدی پست معاون رئیس جمهوری از سوی اسامه النجیفی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، محمد الصیهود نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون گفت: اسامه النجیفی در دوره ریاست مجلس سابق بسیاری از قوانین را معطل گذاشت و هم اکنون قصد دارد با معرفی خود برای پست معاون دومی رئیس جمهوری همان نقش را ایفا کند.

وی افزود: گروههای سیاسی نباید به اسامه النجیفی پست کلیدی بدهند زیرا وی شریک واقعی روند سیاسی نیست و هیچ آمادگی برای حمایت از کشور ندارد.

الصیهود بیان کرد: النجیفی قصد دارد به نقش خنثی کننده خود در داخل نهاد ریاست جمهوری بپردازد و احکام اعدامها علیه تروریست ها را خنثی کند.

شایان ذکر است که ائتلاف نیروهای ملی روز یکشنبه 20 جولای2014 اسامه النجیفی را برای سمت معاون رئیس جمهوری عراق معرفی کردند و النجیفی تنها نامزد تصدی این سمت است.