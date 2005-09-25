مي توانيم از موضع گيري هاي خصمانه آمريكا به دادگاه لاهه شكايت كنيم// در استفاده از ظرفيت هاي سازمانهاي بين المللي براي دستيابي به حقوقمان كاهلي كرده ايم

دكتر غلامرضا خواجي عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص وضعيت بين المللي كشور در زمينه هسته اي گفت: ما تاكنون در استفاده از ظرفيت هاي سازمانهاي بين المللي براي دستيابي به حقوقمان در اين زمينه بسيار كاهلي كرده ايم .



اين كارشناس حقوق بين الملل، طرح دعوا در محاكم بين المللي از جمله لاهه را در شرايط كنوني ضروري دانست و افزود: ايران مي تواند از طريق يك سازمان بين المللي مثل مجمع عمومي آژانس اتمي يا مجمع عمومي سازمان ملل از لاهه تقاضاي تفسير راي كند.



وي با اشاره به اينكه كنوانسيون اختلاف بين سازمانها به تازگي تدوين شده و هنوز لازم الاجرا نشده است، خاطرنشان كرد: هرچند حكم لاهه در خصوص اختلاف كشورها با سازمانها صرفا مشورتي است ولي آثار حقوقي دارد كه در شرايط حساس كنوني مي تواند به اثبات حقانيت مواضع ايران كمك كند.



وي قطعنامه شوراي حكام را قطعنامه اي ضعيف دانست و گفت : با توجه به اينكه اروپايي ها در اين قطعنامه قصد تهديد به ارجاع پرونده به شوراي امنيت را داشته اند اما اين خواست در لحن قطعنامه ديده نمي شود مثلا در بندي كه آمده است "با توجه به اينكه شوراي امنيت به عنوان ارگاني صلاحيت دار مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد، اين مسائل نيز در صلاحيت آنجاست" مي توانستند بر ناتواني آژانس در ادامه مسير تاكيد كنند كه حتي اشاره اي كوتاه نيز بدان نكرده اند.



دكتر خواجي بر ضرورت رايزني هاي ديپلماتيك در هفته هاي آينده براي گسترش دامنه مذاكرات و درگير كردن ساير كشور هاي اروپايي از جمله كشورهاي جنوب اروپا در ابعاد سياسي و اقتصادي و همچنين استفاده از اهرم اقتصادي در مورد تعدادي از مخالفان فعاليت هاي هسته اي ايران تاكيد كرد.



وي در پايان بر ضرورت بسيج افكار عمومي داخل كشور در حمايت از انرژي هسته اي و نقش رسانه ها در اين خصوص تاكيد نمود.

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