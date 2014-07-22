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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۷

دعوت وزارت دادگستري از آحاد مردم براي شركت در راهپيمايي روز قدس

دعوت وزارت دادگستري از آحاد مردم براي شركت در راهپيمايي روز قدس

وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران، به مناسبت روز قدس با صدور بيانيه اي از آحاد مردم براي شركت در راهپيمايي روز قدس دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، متن اين بيانيه بدين شرح است:«روز جهاني قدس»؛ در حالي از راه مي رسد كه روزها و شبهاي ماه مبارك رمضان در سرزمين غزه رنگ خون گرفته و جهان در مقابل سكوت بي شرمانه مدعيان حقوق بشر و دولتهاي خود فروخته عرب، شاهد وحشي گري و سفاكي رژيم منحوس و ددمنش اسرائيل است.

بار ديگر روز قدس فرا مي رسد تا مردم شهيد پرور و ولايتمدار ايران اسلامي و ساير ملل آزاده جهان، در همراهي با ملت مظلوم فلسطين فرياد اعتراض خود را به گوش صاحبان زر و زور و مدعيان حقوق بشر برسانند.

رژيم صهيونيستي، مردم مظلوم و بي‌دفاع غزه را آماج حملات موشكي قرارداده و از زمين و هوا و دريا و با قساوت و درندگي تمام، كودكان، زنان، سالخوردگان و جوانان آن سرزمين را به جرم مقاومت و دفاع از خانه، عزّت و كرامت انساني خود، به خاك و خون مي‌كَشد.

اسفبارتر از ددمنشي رژيم جعلي و جنايتكار اسراييل، سكوت و همراهي وقيحانه محافل بين‌المللي و مدعيان حقوق بشر و دولت‌هاي غربي از آنان است.

اما وعده الهي حق است و خلل ناپذير و حقيقت آن است كه رژيم منفور صهيونيستي در تعلل و رخوت هميشگي اعراب بي مايه و حمايت وقيحانه آمريكا و شركاي اروپايي اش طرفي بر نخواهد بست و دور نيست زماني كه اين غده سرطاني به مدد خداوند سبحان و مقاومت سلحشورانه ملت مظلوم فلسطين از صفحه روزگار محو شود.

كاركنان وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران، همراه و همصدا با آزادگان جهان، «روز قدس» اين وديعه ارزشمند و مدبرانه بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) را ارج نهاده و از آحاد امت اسلامي و آزادگان جهان دعوت مي كنند تا ضمن بزرگداشت اين روز الهي، خشم و نفرت خود از كانونهاي ظلم و تجاوز و دولتهاي استكباري و متجاوز به حقوق مظلومين و ستمديدگان را با حضور پرشور در راهپيمايي روز جهاني قدس به نمايش گذاشته و با فرياد و خروش انقلابي خود بر سر نظام سلطه و تجاوز، غريو برائت سر دهند.

کد مطلب 2336476

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