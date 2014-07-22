دعوت وزارت دادگستري از آحاد مردم براي شركت در راهپيمايي روز قدس

به گزارش خبرگزاري مهر، متن اين بيانيه بدين شرح است:«روز جهاني قدس»؛ در حالي از راه مي رسد كه روزها و شبهاي ماه مبارك رمضان در سرزمين غزه رنگ خون گرفته و جهان در مقابل سكوت بي شرمانه مدعيان حقوق بشر و دولتهاي خود فروخته عرب، شاهد وحشي گري و سفاكي رژيم منحوس و ددمنش اسرائيل است.

بار ديگر روز قدس فرا مي رسد تا مردم شهيد پرور و ولايتمدار ايران اسلامي و ساير ملل آزاده جهان، در همراهي با ملت مظلوم فلسطين فرياد اعتراض خود را به گوش صاحبان زر و زور و مدعيان حقوق بشر برسانند.

رژيم صهيونيستي، مردم مظلوم و بي‌دفاع غزه را آماج حملات موشكي قرارداده و از زمين و هوا و دريا و با قساوت و درندگي تمام، كودكان، زنان، سالخوردگان و جوانان آن سرزمين را به جرم مقاومت و دفاع از خانه، عزّت و كرامت انساني خود، به خاك و خون مي‌كَشد.

اسفبارتر از ددمنشي رژيم جعلي و جنايتكار اسراييل، سكوت و همراهي وقيحانه محافل بين‌المللي و مدعيان حقوق بشر و دولت‌هاي غربي از آنان است.

اما وعده الهي حق است و خلل ناپذير و حقيقت آن است كه رژيم منفور صهيونيستي در تعلل و رخوت هميشگي اعراب بي مايه و حمايت وقيحانه آمريكا و شركاي اروپايي اش طرفي بر نخواهد بست و دور نيست زماني كه اين غده سرطاني به مدد خداوند سبحان و مقاومت سلحشورانه ملت مظلوم فلسطين از صفحه روزگار محو شود.

كاركنان وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران، همراه و همصدا با آزادگان جهان، «روز قدس» اين وديعه ارزشمند و مدبرانه بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) را ارج نهاده و از آحاد امت اسلامي و آزادگان جهان دعوت مي كنند تا ضمن بزرگداشت اين روز الهي، خشم و نفرت خود از كانونهاي ظلم و تجاوز و دولتهاي استكباري و متجاوز به حقوق مظلومين و ستمديدگان را با حضور پرشور در راهپيمايي روز جهاني قدس به نمايش گذاشته و با فرياد و خروش انقلابي خود بر سر نظام سلطه و تجاوز، غريو برائت سر دهند.