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۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۷

برگزاري نمايشگاه عكس در نگارخانه ميرك مشهد

40 نما از طبيعت خراسان در پنجره زيبايي ها

"پنجره زيبايي ها"، عنوان نمايشگاهي از عكس هاي حميد هاشمي پور، هنرمند عكاس خراساني است كه در نگارخانه ميرك مشهد بر پاست .

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، اين نمايشگاه با حدود 40 اثر و در سايزهاي 40 و30 با هدف معرفي طبيعت بكر خراسان و به تصوير كشيدن بخشي از فرمها و طرحهاي بافت سنتي اعم از خانه و لباس نمايشگاهي است كه تا پايان همين هفته به كار خود ادامه مي دهد .

حميد هاشمي پور كه عكاس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان مي باشد، در خصوص آثارش مي گويد: در تلاش بوديم تا اين نمايشگاه در هفته ميراث فرهنگي برگزار شود و سعي شد تا اين نمايشگاه با آثاري كه گوياي سنتها و اداب و رسوم خراسان و طبيعت نمادين آن كه از تيرس ديد عموم دور بوده تزئين شود تا به نوعي بفهمانيم كه ميراث فرهنگي ايران تنها بناهاي بجا مانده از گذشتگان ما نيست،  بلكه ايران ، سرايي است كه هنوز در گوشه گوشه خاكش فرهنگي را همراه دارد كه خارج از چند بناي تاريخي است .

اين هنرمند كه تاكنون دو كتاب به نامهاي مجموعه معماري شيخ احمد جام و تجلي امام رضا(ع) در ميراث فرهنگي را در سابقه هنري خود دارد، در خاتمه مي افزايد : ديد عكسها بايد از توجه يكنواخت به معماري بناها جدا شود و يك عكاس موفق بايد از طريق زاويه ديد مناسب و نورپردازي بهينه به خلق آثاري بپردازد كه بتواند در حال و آينده تصويرگر حادثه و يا خاطره اي باشد كه هويت آن نياز به ثبت داشته است .

کد مطلب 233649

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