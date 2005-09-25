40 نما از طبيعت خراسان در پنجره زيبايي ها

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، اين نمايشگاه با حدود 40 اثر و در سايزهاي 40 و30 با هدف معرفي طبيعت بكر خراسان و به تصوير كشيدن بخشي از فرمها و طرحهاي بافت سنتي اعم از خانه و لباس نمايشگاهي است كه تا پايان همين هفته به كار خود ادامه مي دهد .

حميد هاشمي پور كه عكاس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان مي باشد، در خصوص آثارش مي گويد: در تلاش بوديم تا اين نمايشگاه در هفته ميراث فرهنگي برگزار شود و سعي شد تا اين نمايشگاه با آثاري كه گوياي سنتها و اداب و رسوم خراسان و طبيعت نمادين آن كه از تيرس ديد عموم دور بوده تزئين شود تا به نوعي بفهمانيم كه ميراث فرهنگي ايران تنها بناهاي بجا مانده از گذشتگان ما نيست، بلكه ايران ، سرايي است كه هنوز در گوشه گوشه خاكش فرهنگي را همراه دارد كه خارج از چند بناي تاريخي است .