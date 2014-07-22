به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی برزگران عصر سه شنبه در جلسه تدوین سند تدبیر و توسعه شهرستان بناب با تاکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان بنابی گفت: دریاچه ارومیه متاسفانه خسارات زیادی به زمین های کشاورزی زده است که جا دارد واقعا از کشاورزان منطقه حمایت کنیم و آموزش های لازم را در خصوص تغییر الگوی کشت به آنها بدهیم.

وی با اشاره به اینکه با شرایط موجود اعتبارات در دولت هیچ کاری نمی توان کرد؛ گفت: هزینه ای که برای جلسات حل مشکل دریاچه ارومیه صرف شده اگر برای خود دریاچه هزینه می شد، الان دریاچه پرآب شده بود.

برزگران با انتقاد از عدم توجه دولت برای حل بحران دریاچه ارومیه در سالهای گذشته گفت: دو سال است که فریاد می کشیم که دریاچه ارومیه از بین می رود، ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بودجه کشور گفت: با این تورم که درکشور هست، دولت دربحث اختصاص بودجه نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه پسرفت هم داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان بناب با تاکید بر مدیریت بدون پول کشور گفت: اجرای طرحها و تکمیل آنها همت ملی و دسته جمعی می طلبد که باید مدیران برای برون رفت از شرایط فعلی با مدیریت بدون پول آشنا شوند.