12 واژه اعزام نیروی کار به خارج استانداردسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداردسازی آنها به عنوان یکی از فعالیت های خود در دستور کار قرار داده است.

تعاریف 12 واژه مرتبط با "هدایت نیروی کار و کاریابی ها" با مشارکت دفتر تخصصی ذیربط در سطح وزارتخانه متبوع استاندارد شده است.

استانداردسازی تعاریف جدید در حوزه فعالیت کاریابی ها، بر روی واژه های كاريابي، مركز خدمات اشتغال، دفتر كاريابي، دفتر كاريابي داخلي، دفتر كاريابي خارجي، راهنمايي و مشاوره شغلي، جوينده كار (كارجو)، اعزام نيرو به خارج از كشور، فرصت شغلي، معرفي شده به كارفرما، قرارداد اشتغال خارج از كشور و اشتغال در خارج از كشور صورت گرفته است.

در بخش تعریف اعزام نيرو به خارج از كشور آمده است: فعاليتي كه طي آن جوينده كار پس از عقد قرارداد اشتغال در خارج از كشور توسط دفتر كاريابي خارجي به كشور معين اعزام مي شود.