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۱ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۰۳

تدوين سند توسعه كشور در بخش آب/ قیمت آب قدرت مهار مصرف را ندارد

تدوين سند توسعه كشور در بخش آب/ قیمت آب قدرت مهار مصرف را ندارد

مدیرعامل آب منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه قیمت پایین آب قدرت کنترل مصرف آب را ندارد گفت: همه دشت های استان تهران ممنوعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی گفت: متاسفانه قيمت آب مبلغ بسيار ناچيزي است و به هيچ عنوان به شكل يک اهرم در جهت كنترل و مديريت مصرف آب محسوب نمي شود.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران اظهارداشت: به همين دليل بايد اقتصاد آب و ارزش اين كالاي مهم و حساس در اولويت برنامه ريزي ها قرار گيرد.

ارتقايي با اشاره به اينكه همه دشت هاي استان تهران ممنوعه هستند افزود: با توجه به اينكه همه دشت هاي موجود ممنوعه هستند و تخصيص اندكي در بخش هاي مختلف وجود دارد بايد در اين حوزه با نگاه و رويكرد جديدي وارد عمل شد.

وي برنامه ريزي دقيق و صحيح را در حوزه آب مهم ارزيابي كرد و تاکید کرد: يكي از وظايف حاكميتي كه بر عهده شركت آب منطقه اي تهران است و در حوزه معاونت برنامه ريزي قرار دارد، مسئله برنامه ريزي آب و تخصيص ها است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. از اينرو دفتر برنامه ريزي آب بايد به سمت ساماندهي و تدوين برنامه در زمينه منابع و مصارف آبي استان حركت نمايد.

ارتقايي تلاش در جهت تدوين سند برنامه ششم توسعه كشور در بخش آب را از ديگر برنامه هاي مهمي توصيف كرد كه بايد در حوزه برنامه ريزي اجرايي شود.

کد مطلب 2336520

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