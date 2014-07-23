انتخاب ناظران مجلس در صدا و سیما و شورای پول و اعتبار در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست علنی روز چهار شنبه مجلس شورای رأس ساعت 8 و 10دقیقه به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد و با حضور 204 نفر از نمایندگان آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

علاوه بر این گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.



نمایندگان مجلس امروز همچنین انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شواری نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار را در دستور کار دارند.



علاوه بر این گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.



نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درمورد طرح حمایت از صنعت برق کشور را بررسی خواهند کرد.



علاوه بر این گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.



