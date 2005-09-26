اركستر كودكان پارس، در سالگرد زلزله بم، كنسرت مي دهد

"ناصر نظر" آهنگساز و سرپرست اركستر كودكان و نوجوانان "پارس"، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن اعلام اين خبر افزود : ما با حضور جمعي از كودكان آموزش ديده بم در اين اركستر، كنسرتي را به مناسبت اين واقعه دلخراش در سالگرد آن برگزار مي كنيم. اين كنسرت نيز همچون كنسرت اخير ما در تالار وحدت كه به مناسبت روز جهاني كودك برگزار شد شامل برنامه هاي مختلف است و به صورت خيريه برگزار مي شود.

وي ادامه داد: اين كودكان بمي زير نظر آقاي غفاري كه از نوازندگان و مربيان ما هستند آموزش ديده اند و ايشان طي سفرهاي زيادي كه به بم داشته اند، توانسته اند اين كودكان را جذب كنند. سال گذشته نيز جمعي از كودكان بم در كنيرتي كه ما به همين مناسبت در تالار وحدت برگزار كرديم، حضور داشتند، اما امسال علاوه بر ان قطعه، آثار ديگري را هم افزوده ايم.

اين رهبر اركستر كودكان خاطر نشان كرد: تمرين هاي اين كودكان در شهرهاي مختلف از جمله تهران، رفسنجان، بم و كرمان بوده است و با سازهاي ارف، فلوت و كر، كنسرت را برگزار مي كنند. اين برنامه به همت انجمن حمايت از كودكان كار برگزار خواهد شد.

وي در پايان خبر ازحضور اين اركستر در نمايشگاه بهترين آموزشگاه ها در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در خيابان حجاب تا آخر اين هفته داد و افزود: ما در غرفه مان هر روزه به صورت رايگان كنسرت هايي را اجرا مي كنيم.