توافق مالکی و عشایر عراق درباره تشکیل کمیته های مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق شب گذشته در جمع شیوخ عشایر استان صلاح الدین، موصل، الانبار و کرکوک درباره تشکیل کمیته های مردمی برای مبارزه با گروه های تروریستی به توافق رسید. این کمیته ها دارای فرماندهان ویژه ای هستند.

در دیدار نوری المالکی با شیوخ عرب در بحث دفاع از امنیت استان های مختلف عراق و مقابله با تروریست ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مالکی خاطرنشان کرد: عشایر عراق همواره در حفظ امنیت مناطق مختلف کشور نقش بارزی ایفا کرده اند و دولت تمامی نیازهای این افراد در راستای دفاع از عراق تامین می کند.