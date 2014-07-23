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۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۵

تیبا هاچ‌بک 26.9 میلیون تومان قیمت خورد

تیبا هاچ‌بک 26.9 میلیون تومان قیمت خورد

براساس دعوت‌نامه هایی که به تازگی از سوی سایپا برای ثبت‌نام کنندگان تیبا هاچ‌بک ارسال شده، این خودرو 26 میلیون و 900 هزار تومان قیمت خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس دعوت‌نامه هایی که به تازگی از سوی گروه خودروسازی سایپا برای ثبت نام کنندگان تیبا هاچ‌بک در مهرماه سال گذشته ارسال شده، قیمت این خودرو 26.9 میلیون تعیین شده، این درحالی است که قرار بر این بود این خودروها، اواخر سال گذشته به مشتریان تحویل داده شود.

برهمین اساس، مبلغ سود مشارکت یک میلیون و 17 هزار تومان در نظر گرفته شده و جریمه تاخیر نیز یک میلیون و 625 هزار تومان لحاظ شده است. در کنار این، 400 هزار تومان هم تخفیف به مشتریان داده شده است.

این دسته از مشتریانی که هم اکنون دعوت نامه دریافت خودروهای خود را دریافت کرده اند، مهرماه سال گذشته ثبت نام کرده بودند.

کد مطلب 2336712

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