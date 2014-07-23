70 هزار ایلامی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احمدی صبح چهارشنبه در جمع مدجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران گفت: امسال یک هزار و 180 میلیارد ریال در سر فصل های مختلف برای خانواده های زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان هزینه می شود.

وی گفت: این اعتبار در سر فصل های مختلف برای ارائه خدمات به مددجویان استان ایلام و بویژه در راستای توانمندسازی خانواده ها هزینه خواهد شد.



احمدی بیان داشت: اعتبارهای کمیته امداد استان امسال در مقایسه با سال گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار است و ایجاد پنج هزار و 500 فرصت شغلی نیز برای مددجویان زیر پوشش این نهاد پیش بینی شده است.

احمدی اعتبار تخصص یافته برای اشتغال مددجویان از محل منابع امداد و بانک ها را 600 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در استان ایلام حدود 10 هزار دانش آموز و دانشجوی مورد حمایت امداد در استان وجود دارد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام اظهار داشت: امسال 55 میلیارد ریال در حوزه فرهنگ و آموزش مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام هزینه می شود.



مدیرکل کمیته امداد ایلام یادآور شد: برای رفع سوء تغذیه دو هزار کودک زیر شش سال استان 20 میلیارد ریال به تصویب رسیده که اعتبارهای این بخش نیز در مقایسه با پارسال 75 درصد رشد یافته است.