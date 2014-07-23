به گزارش خبرگزاری مهر، با به پایان رسیدن سازمان‌دهی مجموعه کتاب‌های روسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه کتاب‌های به زبان روسی از این پس می‌توانند این مجموعه کتاب‌ها را از کتابخانه موزه ملک دریافت و مطالعه کنند.

مجموعه کتاب‌های به زبان روسی کتابخانه و موزه ملی ملک، در حوزه‌های کلیات، روان‌شناسی و منطق، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم محض، علوم عملی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا جای می‌گیرند.

همچنین علوم محض، در میان کتاب‌های روسی کتابخانه و موزه ملی ملک بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که کتاب‌های مربوط به ریاضیات در این میانه فراوانی بیش‌تری دارند. پس از آن، کتاب‌های رده زبان جای می‌گیرند که بیش‌تر، آموزش زبان روسی را شامل می‌شوند.

از سوی دیگر موضوع تاریخ و جغرافیای ایران در سومین رده از فراوانی کتاب‌های به زبان روسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک‌ به شمار می‌روند.

قدیم‌ترین کتاب این مجموعه با موضوع سیر وسیاحت در هند و ایران در سال 1803 میلادی منتشر شده است. در میان این کتاب‌ها نسخه‌ای از گلستان سعدی چاپ سال 1857 میلادی دیده می‌شود. جدیدترین کتاب روسی این موزه نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به سال 2010 میلادی است.

«رضا فاضل همدانی» نیمی از کتاب‌های به زبان روسی کتابخانه و موزه ملی ملک را به این موقوفه اهدا کرده است.