جعفری: مهاجرت اجباری مسیحیان یک جنایت است/بیانیه شورای امنیت درباره داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته در بیانیه ای از رفتار ظالمانه گروه داعش در موصل و دیگر مناطق عراق ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه از گروه داعش خواسته شده است که به حقوق بشر احترام بگذارد و حامی غیر نظامیان در مناطق تحت سیطره خود باشد.

گروه تروریستی داعش که از 20 خرداد به موصل حمله و این شهر را اشغال کرده است به شهروندان مسیحی موصل و دیگر مناطق تحت سیطره خود در عراق گفته است از میان گزینه هایی همچون ترک شهر، باقی ماندن و پرداخت جزیه، اسلام آوردن و اعدام یکی را انتخاب کنند.

شورای امنیت همچنین از تمامی جریان های سیاسی عراق خواست که اختلافات خود را کنار بگذارند و با هدف حفظ وحدت و حاکمیت و استقلال عراق در روند سیاسی این کشور مشارکت داشته باشند.

در همین راستا ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف اتحاد ملی شب گذشته اعلام کرد که مهاجرت اجباری اقلیت های عراقی در موصل و دیگر مناطق مختلف عراق توسط تروریست ها و تکفیری ها جنایتی وحشتناک محسوب می شود.

جعفری در ادامه از کشورهای جهان خواست که از عراق در شرایط کنونی حمایت کنند. وی همچنین از نیروهای مسلح عراق خواست که به عملیات نظامی خود برای بیرون راندن تروریست های تکفیری از عراق ادامه دهند. رئیس ائتلاف اتحاد ملی عراق در پایان بر ضرورت همبستگی شهروندان عراقی با یکدیگر در مقابله با تروریسم تاکید کرد.