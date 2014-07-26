دلایل حذف شیر از سبد غذایی خانواده ها/ زنگ خطر در الگوی تغذیه مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزاد پاک نژاد در بیان برخی از چالشهای موجود در بازار عرضه و مصرف شیر اظهارداشت: یکی از علل حذف شیر از سبد غذایی خانواده ها مربوط به سیاستهای قیمت گذاری شیر خام و نرخهای عرضه در بازار است.

وی افزود: دولت، کنترل کافی بر قیمت نهاده های تولید محصولات کشاورزی و دامی ندارد و تغییرات غیر منطقی قیمت نهاده های کشاورزی موجب افزایش بهای تمام شده محصولات کشاورزی و دامی می شود. از سوی دیگر دولت با رویکرد حمایت از مصرف کننده اقدام به کنترل و کاهش قیمت محصولات کشاورزی و دامی می نماید که این امر موجب شده تا تولید برخی از محصولات، مقرون به صرفه نبوده و در نتیجه میزان تولید کاهش یابد.

رئیس کنگره ملی سلامت غذا افزود: در حال حاضر میزان تولید شیر خام در کشور به حدی پایین است که صنایع لبنی، شیر تولید شده را با هر کیفیتی خریداری می کنند و دامداران برای فروش نیازی به ارتقاء کیفی ندارند. این امر باعث ایجاد شایعاتی در جامعه شده مبنی بر اینکه شیر تولیدی در صنایع کشور ناسالم است و مضر تلقی می شود که البته این موضوع صحت نداشته و صنایع لبنی کشور حائز شاخصهای بهداشتی قابل قبولی بوده و وزارت بهداشت نیز کنترل خوبی در این حوزه دارد. از سوی دیگر افزایش اجتناب ناپذیر قیمت شیر و فرآورده های لبنی که نتیجه کاهش تولید نسبت به تقاضا است، موجب گردیده تا سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی کشور کاهش یابد.

وی اظهار داشت: بازار رقابت کامل در صنایع غذایی می تواند در مرور زمان تمامی قیمتها را تعدیل نموده و کیفیت را نیز افزایش دهد که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده خواهد بود. در واقع رویکرد حمایت دولت از مصرف کننده که صرفاً جنبه اقتصادی را مد نظر قرار می دهد، منجر به کاهش سطح کیفی محصولات غذایی شده و از این حیث در تقابل با مفهوم حمایت از مصرف کنندگان است و سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

پاک نژاد ادامه داد: آمارها نشان دهنده این موضوع است که در سالهای اخیر مصرف دارو به شدت افزایش یافته ولی مصرف مواد خوراکی مفید نظیر شیر، تخم مرغ و لبنیات رو به کاهش است. این آمارهای معنی دار زنگ خطری است مبنی بر اینکه جامعه از پیشگیری به سمت درمان حرکت می کند.

دکتر مریم معرفی دبیر اجرایی کنگره ملی سلامت غذا نیز از پانل تخصصی شیر و فرآورده های لبنی در برنامه کنگره ملی سلامت غذا خبر داد و ابراز امیدواری کرد که استقبال خوب مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی از دعوت کنگره، نوید بخش مباحثه سازنده میان مسئولین و تولید کنندگان و صاحبان صنایع در امر سلامت جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به تمدید زمان پذیرش مقالات علمی تا بیستم مرداد ماه جاری، از تمامی پژوهشگران، نخبگان، دانشجویان و فعالان حوزه تغذیه و سلامت دعوت نمود تا با ارسال مقالات خود به هیئت علمی کنگره از این فرصت پژوهشی بهره گیرند.

علاقه مندان می توانند به وب سایت کنگره به آدرس www.nfs2014.ir مراجعه نمایند.