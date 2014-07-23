به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی زن مسلمان به مناسبت روز قدس بیانیه ای را به شرح زیر منتشر کرده است:

من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم (پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله)

روز قدس روز حیات اسلام است. «امام خمینی (ره)»

روز جهانی قدس نشانگر اهمیت مسئله­ی غیر قابل انکار آزادی فلسطینیان از یوغ غده ی سرطانی صهیونیسم، و حاکی از نکته­ی مهمی است که آزادی قدس شریف نه تنها هیچ وقت از خاطر مسلمانان زدوده نشده بلکه روز به روز آرمان فلسطین و فریاد مظلومیت مستضعفین، از دل ملت های ستم دیده و نیز آزادی خواه جهان بلندتر شنیده می شود.

در روز قدس، دست یاری خداوند متعال مشهود و عالمیان نظاره گرند که تشنگی و گرسنگی نیز مانع از مطالبات انسانی و اسلامی نبوده و مسلمانان خفّت و ذلّت را نپذیرفته و دل به سنت های دشمن شکن الهی بسته اند.

تحولات جهانی و منطقه ای اثبات کرده که استکبار جهانی همیشه به دنبال منحرف کردن افکار عمومی جهان اسلام از مسئله­ی آزادی قدس شریف از لوث صهیونیسم بوده و هست و به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی):« ... امروز یک عده‌اى در بخش هاى مختلف دنیاى اسلام به‌ نام گروه‌هاى تکفیرى وهابى و سَلَفى، دارند تلاش می کنند، کارهاى بدى می کنند، کارهاى زشتى می کنند ...؛ اینها دشمن هاى اصلى نیستند. دشمن اصلى، آن کسى است که اینها را تحریک می کند، آن کسى است که پول در اختیارشان می گذارد، آن کسى است که وقتى انگیزه‌ى آنها اندکى ضعیف شد، با وسایل گوناگون آنها را انگیزه‌دار می کنند.... و اینها آن دست پنهانِ سرویس‌هاى امنیتى و اطلاعاتى است. دشمن اصلى، آن دشمن پشت پرده است، آن دست نه‌چندان پنهانى است که از آستین سرویس‌هاى امنیتى بیرون مى‌آید و گریبان مسلمانان را می گیرد و آنها را به جان هم مى‌اندازد».

امسال هم مانند سال های گذشته، تمام مردم آزادی خواه جهان، در روز جهانی قدس، مشت های گره کرده­ی خود را، به سمت صهیونیسم و حامیان آن نشانه می گیرند و پیام آور نجات مظلومین خواهند شد و به جهانیان اعلام خواهند کرد که مسائل مهم تری برای پرداختن توسط آزادگان جهان وجود دارد که البته با لابی های صهیونیستی و صحنه گردانی مستکبران عالم، مردم مظلوم سوریه و عراق و دیگر کشورهای اسلامی آماج بی عدالتی ها و دخالت های بیگانگان قرار می گیرند و بهار بیداری اسلامی در گیر و دار نظام های سرمایه داری مصادره به غیر می شود.

از این رو، ما شرکت کنندگان در نشست علمی "زن مسلمان و هنر متعالی" با تبّری از دشمنان انسانیت و اسلام و با اتکال به خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان و امید به عنایات حضرت ولی عصر(عج) اعلام می داریم:

1. آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین را آرمان بلند انقلاب اسلامی و راهبرد سرنوشت‌ساز تحقق وحدت و اتحاد مسلمین می دانیم و در راستای تحقق این آرمان بزرگ تمامی ظرفیت‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی خود را به کار گرفته و در عرصه این جهاد مقدس و فریضه الهی، لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.



2. تنها راه‌حل مسئله فلسطین و نیز مهار بحران خاورمیانه را، انحلال و زوال رژیم صهیونیستی و خروج صهیونیست‌های غاصب از سرزمین‌های اشغالی، بازگشت آوارگان فلسطینی از اقصی‌نقاط جهان و برگزاری یک همه‌پرسی فراگیر و آزاد برای تعیین سرنوشت آینده این کشور اعلام می داریم.

3. حوادث اخیر عراق و سوریه را، طرح مشترک نظام سلطه و ارتجاع عرب برای شکستن سنگرهای مقدم مقاومت اسلامی و منحرف کردن افکارعمومی جهان اسلام از مسئله­ی مهم قدس - جبهه ضد صهیونیستی- در جهان می دانیم.

با تأکید بر وجود اراده و ظرفیت‌های لازم در دولتها و ملتهای سوریه و عراق برای پیگیری اصلاحات و بهبود وضعیت این کشورها به آمریکا، ارتجاع عرب و دیگر حامیان اقدامات تروریستی در کشورهای سوریه وعراق اعلام می‌کنیم، راه حل برون رفت سوریه و عراق از وضعیت فعلی­، عدم دخالت بیگانگان و قدرت‌های سلطه‌گر در امور داخلی این کشورهاست و به آنان هشدار می‌دهیم در صورت عدم پایان بخشیدن به سناریوهای ضدمقاومت، درون باتلاقی خواهند افتاد که راه گریز و نجاتی از آن نخواهد بود.

4. تلاش رژیم غاصب صهیونیستی در تخریب بناها و نمادهای هویت ملی و تاریخی فلسطینی‌ها و یهودی‌سازی سرزمین‌های اشغالی و توطئه تقسیم مسجد الاقصی و معرفی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت دولت جعلی اسراییل را که متأسفانه با سکوت برخی دولت‌های عربی ـ اسلامی و بی‌توجهی معنادار مجامع جهانی و مدعی حقوق ملت‌ها! صورت می‌پذیرد را، به شدت محکوم نموده و از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بویژه سازمان کنفرانس اسلامی و نیز دولت‌های منطقه می‌خواهیم با اتخاذ مواضع قاطع و گامهای جدی و تعیین‌کننده، مانع اجرای این توطئه خطرناک کردند.

5. سکوت مجامع بین المللی در مقابل حملات بی امان رژیم صهیونیستی و کشتار فجیع صدها شهید و هزاران مجروح روزهای اخیر در منطقه تحت محاصره غزه را، محکوم کرده و از آزادی خواهان جهان و سازمان های مرتبط و مسئول، مجدانه تقاضا داریم به مسؤلیت انسانی خود سریعا اقدام نمایند.

6. زنان هنرمند شیعه و اهل سنت جهان، هرساله در چنین برنامه ای، روند تحقق آرمان فلسطینیان را پیگیری و به حول و قوه الهی تا نابودی واخراج صهیونیست های غاصب از فلسطین، با تمام تلاش و از جان گذشتگی به این مسؤلیت خطیر خود، ادامه می­ دهند.