9 هزار دانشجوی جدید در دانشگاه علمی کاربردی لرستان پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای به صورت "حضوری" و "آموزشهای خاص حین کار غیر حضوری" این دانشگاه آغاز شده است.

وی عنوان کرد: این دوره از پذیرش دانشجو از روز سه شنبه 31 تیرماه آغاز شده که تا روز دوشنبه 6 مردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان بیان داشت: در این راستا این دانشگاه نیز در گروه های آموزشی صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر اقدام به پذیرش تعداد 9 هزار نفر دانشجو می کند.

محمد زاده یادآور شد: این تعداد دانشجو در 90 کدرشته و 196 کدرشته محل به منظور تحصیل در 32 مرکز آموزش علمی کاربردی استان لرستان به صورت حضوری و در یک رشته کاردانی مدیریت خانواده با ظرفیت 250 نفر بصورت غیر حضوری پذیرش می شوند.

وی عنوان کرد: ثبت نام دوره های یاد شده به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان می توانند در زمان مقرر با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس الکترونیکی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان تصریح کرد: پذیرش دوره های مذکور بر اساس نوع مدرک و معدل کل دیپلم انجام خواهد شد.