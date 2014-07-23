به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی جنانی افزود: با عنایت به ضرورت برونسپاری برخی از فرآیندهای حوزه امور فنی بیمهشدگان و به منظور ارائه خدمات بهتر و کاهش تراکم کاری واحدهای اجرایی، انجام بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز درصورت تمایل بیمهشده به عهده کارگزاریها واگذار میشود.
وی اظهار داشت: با تلاش و پیگیریهای کارشناسان دفتر امور کارگزاریهای رسمی، موانع و مشکلات موجود رفع و نگارش مربوطه برای نصب به ادارات کل ابلاغ شد.
جنانی گفت: همچنین تعداد 6 مجوز جدید ایجاد کارگزاری برای شعب تأمیناجتماعی یک یزد، هشتگرد، آمل، بیرجند، شعبه دو بندرعباس و بجنورد صادر شد که از این تعداد هماکنون تعداد 3 کارگزاری آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مخاطبین است و مابقی در شرف راهاندازی و در آینده نزدیک شروع به فعالیت میکنند.
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