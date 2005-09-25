برتري پرسپوليس مقابل استقلال درنيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" ازهفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برترفوتسال عصر امروز تيمهاي استقلال وپرسپوليس درسالن 12 هزارنفري ورزشگاه آزادي به ميدان رفتند كه نيمه اول اين ديدار با برتري 3-2 بسود تيم پرسپوليس خاتمه يافت.
دراين ديداركه قضاوت آن را صدرالدين موسوي برعهده دارد براي تيم پرسپوليس صادقي، حاج محمد وعبدالله نژاد گلزني كردند. هردوگل تيم استقلال را نيز مجيد تيكدري به ثمررساند.
تيم پرسپوليس دراين ديدار با تركيب: ناصري، اميرخيزان، عبدالله نژاد، حاج مهدي و آهنگران به ميدان رفت كه ناصري دروازه بان ملي پوش پرسپوليس در اوايل اين ديداربه دليل مصدوميت جاي خود را به حامد كريمي داد.
درتيم استقلال نيزصادقي، پيل تن، تيكدري، رئيسي فر وهاشم زاده به ميدان رفتند.
درنيمه اول اين ديداركاظم صادقي از استقلال ومجتبي آهنگران ازپرسپوليس كارت زرد دريافت كردند.
گفتني است: تا آخرين لحظات پيش ازاين مسابقه بازيكنان پرسپوليس به دليل مشكلات مالي قصد حضوردراين ديداررا نداشتند كه با قول مساعد مسئولان پرسپوليس تصميم گرفتند دراين مسابقه شركت كنند.
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