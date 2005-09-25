برتري پرسپوليس مقابل استقلال درنيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" ازهفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برترفوتسال عصر امروز تيمهاي استقلال وپرسپوليس درسالن 12 هزارنفري ورزشگاه آزادي به ميدان رفتند كه نيمه اول اين ديدار با برتري 3-2 بسود تيم پرسپوليس خاتمه يافت.

دراين ديداركه قضاوت آن را صدرالدين موسوي برعهده دارد براي تيم پرسپوليس صادقي‏، حاج محمد وعبدالله نژاد گلزني كردند. هردوگل تيم استقلال را نيز مجيد تيكدري به ثمررساند.

تيم پرسپوليس دراين ديدار با تركيب: ناصري، اميرخيزان‏، عبدالله نژاد، حاج مهدي و آهنگران به ميدان رفت كه ناصري دروازه بان ملي پوش پرسپوليس در اوايل اين ديداربه دليل مصدوميت جاي خود را به حامد كريمي داد.

درتيم استقلال نيزصادقي‏، پيل تن، تيكدري، رئيسي فر وهاشم زاده به ميدان رفتند.

درنيمه اول اين ديداركاظم صادقي از استقلال ومجتبي آهنگران ازپرسپوليس كارت زرد دريافت كردند.

گفتني است: تا آخرين لحظات پيش ازاين مسابقه بازيكنان پرسپوليس به دليل مشكلات مالي قصد حضوردراين ديداررا نداشتند كه با قول مساعد مسئولان پرسپوليس تصميم گرفتند دراين مسابقه شركت كنند.