نامه همدردی اهالی شعر و داستان در حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، میرجلال‌الدین کزازی، علیرضا قزوه، علی موسوی گرمارودی، عبدالجبار کاکایی، صادق کرمیار، علی مؤذنی، محسن مؤمنی‌شریف، ناهید طباطبایی، مصطفی محدثی خراسانی، عباسعلی براتی‌پور و احمد بیگدلی، از جمله کسانی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

متن نامه به شرح زیر است:

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

سلام مادر صبور غزه‌ای!

خواستیم کنارتان باشیم و بنا به رسم ایرانی‌مان، نبود کودکی را سرسلامتی بدهیم که جنازه‌اش را به آغوش کشیده بودید. می‌دانیم همین حالا که هم‌دردی اهالی قلم را می‌خوانید، یا از حمله‌ی غاصبین در هراس هستید و یا در میان آوارها در جست‌وجوی جگرگوشه‌تان. پس کوتاه می‌گوییم: ما در کنارتان هستیم و قلب‌هایمان هم‌دردِ دردهای‌ شماست.

مادر عزیز غزه‌ای که بر پیکر بی‌جان نوزادت لالایی می‌خوانی!

مادران‌مان می‌گویند با شنیدن خبر ظلمی که بر شما می‌رود، کهنه‌زخم‌های مظلومیت‌شان سر باز کرده و داغ گل‌های پرپرشان زنده‌تر شده است. مادرانی که همچون شما عزیز از دست داده‌اند، تجربه کرده‌اند که چنین کشتار ناجوان‌مردانه‌ای نشانه‌ی به آخر خط نزدیک شدن دشمن است.

پس اندوه انتفاضی خود را در قلب نگه دارید، ما را شریک غم‌ها و اشک‌های خود بدانید، بر حقارت دشمن بخندید، از خدای متعال یاری و صبر بخواهید و دست همراهی‌مان را گرم بیابید که ایران خانه‌ی همه‌ی مظلومان عالم است.

سیاوش امیری/ ابراهیم اکبری دیزگاه / ابراهیم حسن‌بیگی / ابراهیم زاهدی مطلق / ابراهیم فیاض / ابوالفضل طاهرخانی / احسان عباسلو / احمد بیگدلی / احمد شاکری / اسماعیل امینی / افسانه شعبان‌نژاد / امیر مرادی / آیت معروفی / ایرج افشاری / باقر نبوی / بهروز آورزمان / بیژن ارژن / پروانه نجاتی / پرویز شیشه‌گران / پیروز قاسمی / پیمان طالبی / جابر تواضعی / جعفر ابراهیمی شاهد / جهانگیر خسروشاهی / جواد افهمی / جواد محقق / حامد صلاحی / حسن بیاتانی / حسن حبیب‌زاده / حسن صنوبری / حسن کی‌قبادی / حسنعلی پاکزاد / حسین اسرافیلی / حسین شیرزاده / حسین علی جعفری / حسین فتاحی / حمید درویشی / خسرو احتشامی هونه‌گانی / خلیل ذکاوت / داوود امیریان / رحیم مخدومی / رخساره ثابتی / رضا وحیدزاده / رضا یزدانی / زکریا اخلاقی / زهرا بشری موحد / زهرا زواریان / زهره یزدان‌پناه / زهیر توکلی / سعید اسدی‌فر / سعید حدادیان / سعید مکرمی / سهیلا علوی‌زاده نوری / سیداحمد نادمی / سیدجواد شرافت / سیدحسن حسینی ارسنجانی / سیدحسین شهرستانی / سیدعلی کاشفی‌خوانساری / سیدعلی لواسانی / سیدمحمدصالح سیاح / سیدمهرداد موسویان / سیدوحید سمنانی / سیروس مرادی روئین‌تنی / شهرام شفیعی / صادق کرمیار / طاهره ایبد / عالیه مهرابی / عباسعلی براتی‌پور / عبدالجبار کاکایی / عبدالحمید انصاری‌نسب / علی آقا‌غفار همدانی / علی امرایی / علی داودی / علی شاه‌علی / علی عرب‌زاده / علی فردوسی / علی قربان‌نژاد / علی موذنی / علی موسوی گرمارودی / علی‌اصغر سیدآبادی / علی‌اصغر عزتی‌پاک / علیرضا اشتری / علیرضا بدیع / علیرضا رجب‌علیزاده / علیرضا سمیعی / علیرضا شفاء / علیرضا قزوه / علی‌محمد مودب / غلامرضا کافی / فرزانه فخریان / فریبا یوسفی / فیروز زنوزی جلالی / فیروز عبدی / قادر طروات‌پور / قاسم اردستانی / قاسم اردکانی / قاسم صرافان / قاسمعلی فراست / مبین اردستانی / مجید اسطیری / مجید اسکندری / مجید پورولی / محسن دنیوی / محسن رضوانی / محسن مومنی‌شریف/ محمد الیاس / محمد برزیده / محمد رودگر / محمد عزیزی / محمد محمودی نورآبادی / محمد مرادی / محمدتقی عزیزیان / محمدجواد حاجی‌بنده / محمدحسن شهسواری / محمدحسین انصاری‌نژاد / محمدحسین بدری / محمدحسین جعفریان / محمدحسین نجفی / محمدحسین نعمتی / محمدرضا ترکی / محمدرضا سنگری / محمدرضا شرفی‌خبوشان / محمدرضا طهماسبی / محمدعلی گودینی / محمدکاظم مزینانی / محمدمهدی سیار / محمود برآبادی / محمود جوانبخت / مرضیه بابازاده / مژگان شیخی / مصطفی رضایی / مصطفی محدثی خراسانی / مهدی جهاندار / مهدی فاطمی / مهدی قزلی / مهدی مظفری‌نیا / مهدی یحیوی / مهرداد قصیرفر / میثم امیری / میرجلال‌الدین کزازی / میرشمس‌الدین فلاح هاشمی / میلاد عرفان‌پور / نادر نورمحمد / ناصر فیض / ناهید طباطبایی / نورا حق‌پرست / هادی خورشاهیان / هادی فردوسی / هادی محمودی / وحید آزاد / وحید حسینی / یاسر یسنا