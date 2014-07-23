اولویت های تحقیقاتی سال93 شرکت برق منطقه ای سمنان اعلام شد

محمود سنگی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به نقش مهم تحقیقات در ارائه راهکارهایی برای رفع مسائل و مشکلات صنعت برق اظهار داشت: از جمله اقداماتی که شرکت برق منطقه ای سمنان برای تقویت سیر پژوهشی و تحقیقاتی تجربه کرده، تعامل سازنده با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی است.

وی بیان داشت: این شرکت در راستای استراتژی ها و اهداف تعیین شده در سال های گذشته موفق به عقد چندین قرارداد درخصوص پروژه های تحقیقاتی با عناوین مختلف شده است.

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای سمنان و دبیرکمیته مرکزی تحقیقات منطقه، اولویت های تحقیقاتی این شرکت را در دو محور انتقال و فوق توزیع و محور اقتصادی و اجتماعی با شش زیر محور شامل برنامه ریزی سیستم های انتقال نیرو، مطالعات و توسعه بهینه شبکه های انتقال و فوق توزیع، اتوماسیون، دیسپاچینگ و مخابرات در پست ها و خطوط انتقال نیرو، تکنولوژی پیشرفته و بهینه در انتقال نیرو، مطالعات آموزشی و مهارتی منابع انسانی و مطالعات مدیریتی و راهبردی عنوان کرد.

سنگی در خاتمه افزود: علاقمندان می توانند با مراجعه به این دفتر و یا پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www..semrec.co.ir از عناوین اولویت های تحقیقاتی این شرکت مطلع شوند.