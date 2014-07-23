حمایت یک خیر از 12 هزار مددجو/ 500 مازندرانی متقاضی حمایت از ایتام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، زين العابدين پرواسي پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح محسنین در ساری اظهار داشت: این خیر ماهانه 700 میلیون تومان به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در شهرستان های ساری، کیاسر و میاندورود اهدا می کند.

وی با بیان اینکه به مدت چهار ماه است که این خیر مازندرانی با کمیته امداد همکاری دارد، ادامه داد: پیش از آن به تنهایی سرپرستی عده ای از خانواده های نیازمند را بر عهده گرفته بود ولی به دلیل عدم شناخت از خانواده ها، چهار ماه است که از طریق این کمیته کار خیر انجام می دهد.

پرواسي به استقبال مردم استان از طرح اکرام ایتام نیازمند اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای ماه مبارک الی بیستم رمضان 400 حامی در سراسر استان فرم های حمایت از ایتام نیازمند را پر کرده اند.

معاون حمايت وسلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران بیان داشت: در روز 21 ماه مبارک رمضان 500 حامی درخواست کمک به ایتام نیازمند داده اند که در مقایسه با روزهای گذشته بسیار رشد داشت.

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان سال گذشته هزار و 800 حامی ایتام نیازمند را تحت پوشش قرار دادند، یادآور شد: امید است امسال نیز شاهد همکاری و حمایت مردم از نیازمندان باشیم.

پرواسي با اشاره به اینکه در حال حاضر ایتام نیازمند که حامی نداشته باشند، در استان نداریم، ادامه داد: در تلاش هستیم تا با جمع آوری کمک های مردمی مبلغ اهدایی به ایتام را افزایش دهیم.

وي ياد آور شد : اجرای طرح محسنین را یکی از اولویت های کاری کمیته امداد استان نام برد و گفت: در این طرح به خانواده هایی که دارای سرپرست هستند ولی به دلیل بیماری لاعلاج یکی از افراد خانواده و تامین مخارج زندگی در وضعیت معیشتی نامناسبی قرار دارند، یاری می رسانیم.

پرواسي اظهار داشت: از 500 نفری که در روز 21ماه مبارک رمضان تحت سرپرستی قرار گرفتند، 70 نفر جزو طرح محسنین هستند. معاون حمايت وسلامت خانواده در پایان از مردم مازندران خواست تا همکاری بیشتری در اجرای طرح محسنین داشته باشند.