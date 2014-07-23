مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در استان سمنان اعلام شد

حجت الاسلام محمد حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس را از ابتکارت شاخص معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دانست و افزود: این روز به عنوان بزرگترین حرکت ضد استکباری جهان اسلام شناخته می شود و همواره باید در راستای تحقق آرمان های اصیل انقلاب و رهبری در مورد احقاق حقوق ملت فلسطین بزرگ داشته شود.

وی با بیان اینکه مردم ولايتمدار استان سمنان همراه با ساير مردم ایران اسلامی و ملت‌هاي مسلمان جهان، با حضور گسترده و حماسي خود در راهپيمايي روز جهاني قدس، دشمني خود با اسرائيل جنايتكار و هم پيمانان آنها را علني و انزجار خود از جنايات وحشيانه اسرائيل در غزه و كشتار زنان و كودكان مظلوم و بي دفاع را اعلام مي‌كنند افزود: مراسم روز جهاني قدس و راهپيمايي سراسري در دفاع و حمايت از مردم مظلوم فلسطين در 19 شهر از استان سمنان برگزار مي‌شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در خصوص مسیرها و زمان آغاز راهپیمایی روز جهانی گفت: سمنان ساعت 11 از میدان امام رضا (ع)، سرخه از ساعت 11:30 از میدان ولی عصر و درجزین از ساعت 12 از مسجد قائم آل محمد(ص) به سوی مصلی های نماز جمعه شهر برگزار می شود.

حسین پور افزود: مسیر و زمان راهپیمایی روز جهانی قدس در شاهرود نیز ساعت 11 از چهار راه دادگستری، میامی ساعت 11:30 از میدان بسیج، بیارجمند ساعت 11 از میدان قدس، کلاته خیج ساعت 11 از میدان امام حسین (ع)، بسطام ساعت 11 از میدان امام خمینی (ره) و مجن ساعت 11 از حسینیه پایین به سوی مصلی های نماز جمعه شهر برگزار می شود.

وی اظهار داشت: مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در مهدیشهر نیز ساعت 11:15 و شهمیرزاد از ساعت 11 به ترتیب از میدان شهدا و مسجد اعظم دروازه آغاز می شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: مسیرها و زمان آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در گرمسار از ساعت 11، آرادان از ساعت11:30 و ایوانکی از ساعت 12 به ترتیب از میدان انقلاب به مسجد جامع، مسجد صاحب الزمان (عج) به سوی میدان معلم خیابان شهید عباسپور، میدان امام خمینی (ره) به سوی مسجد جامع برگزار می شود.

حسین پور همچنین با بیان اینکه زمان آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در دامغان از ساعت 11:30 و دیباج از ساعت 12 از میادین شهدا و امام خمینی (ره) به سوی مصلی نماز جمعه برگزار می شود، افزود: این راهپیمایی در امیریه و کلاته رودبار نیز به ترتیب از مسجد جامع از ساعت 13:30به سوی گلزار شهدا و از میدان امام خمینی (ره) از ساعت 12 به مصلی نماز جمعه خواهد بود.

وی بر برپایی هرچه باشکوهتر راهپیمایی روز قدس تاکید و حمایت از مردم فلسطین را با شرکت در راهپیمایی تکلیفی شرعی، ملی و سیاسی دانست.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه، به اهمیت روز قدس در جهان اشاره و خواستار مشارکت همه دستگاهها در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این روز شد.