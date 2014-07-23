آمریکا مسئول تروریسم و کشتار مردم غزه است/ اقدامات اسرائیل تفاوتی با القاعده و طالبان ندارد

پروفسور امید صفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت: دولت آمریکا حامی تروریسم و کشتار غیرنظامیان است. 800 تن مواد منفجره در مناطق غیرنظامی پرجمعیت انداخته شده که تاکنون منجر به کشته شدن 650 نفر و زخمی شدن صدها فرد دیگر شده است.

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک آمریکا افزود: از سوی دیگر محبوس کردن غیرنظامیان در مناطق محصور، محدود کردن مصرف غذا، آب و دارو و بمباران منازل، مساجد، بیمارستان ها و درمانگاهها برای معلولین هیچ معنایی جزو حمایت از تروریسم و کشتار مردم ندارد. اگر القاعده یا طالبان چنین اقداماتی را انجام می داد از آن به عنوان تروریسم و قتل یاد می کردیم اما جامعه بین الملل در قبال این اقدامات ایالات متحده تنها سکوت اختیار کرده است.



این استاد دانشگاه در رابطه با نقش آمریکا در جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت: این افراد درحالیکه یونیفورم های اسرائیل را می پوشند، به دولت آمریکا خدمت کرده و در ازای اقداماتشان دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت می کنند. نه تنها از نظر من بلکه از نظر افرادی که مجبور به سوگواری به خاطر عزیزان خود و خاکسپاری آنها شده اند، هیچ تفاوتی میان اقدامات این افراد با القاعده و طالبان وجود ندارد و تنها می توان گفت که واشنگتن مسئول تروریسم است.



استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک آمریکا تاکید کرد: در دنیای دیگر عدالت حاکم است. ممکن است صلحی آمیخته با عدالت در این جهان وجود داشته باشد که شاید هم اکنون نظاره گر آن هستیم و احتمال می رود که ما نیز در این قضیه سهیم باشیم اما در نهایت آنچه که برای رسیدن به هدف مهم به نظر می رسد ایجاد وجه تمایز میان یهودیت و ایدئولوژی سیاسی صهیونیسم است که در حقیقت موضوع پیچیده ای نیست.

وی افزود: فلسطین مکانی تاریخی با سه جامعه مذهبی بوده که این اقلیت ها ارتباط تنگاتنگی را با آن دارند. یهودیان عاشق فلسطین بوده و یک ارتباط معنوی را به خصوص با بیت المقدس دارند. مسیحیان نیز عاشق فلسطین بوده و ارتباط معنوی خاص را با بیت المقدس و کلیسای بیت لحم دارند.



استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک آمریکا خاطر نشان کرد: مسلمانان نیز عاشق فلسطین بوده و ارتباط معنوی به خصوص با قدس دارند. در حقیقت شاهد ارتباط معنوی مشروع این سه جامعه مذهبی با یک مکان تاریخی هستیم.



وی افزود: خوشحالم که ارتباط شخصی ام با یهودیت به صورت گسترده با سنت نبوی Heschel و همچنین مسیر انجیل گره خورده است. الحمدالله، تجربه یهودیت به عنوان یک سنت زیبا و قدرتمند بسیار فوق العاده بود.



استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک آمریکا گفت: آنچه که مخالف آن بوده و همواره مخالفت خود را با آن ابراز کرده ام شکل تاریخی است که صهیونیسم به عنوان الگویی از استعمار مهاجران با کمک قدرت های اروپایی تبدیل شده و هم اکنون نیز آمریکا حمایت خود را از آن اعلام می کند.



وی تاکید کرد: همواره مخالفت خود را با طرح تئودور هرتزل" بنیانگذار صهیونیسم و نویسنده اتریشی برای حذف مردم بومی فلسطین در سرزمین خود اعلام کردم. در حقیقت مخالف پاکسازی قومی سال 1948، 1967 و تحقیر مدام فلسطینی ها هستم.



پروفسور امید صفی گفت آنچه که از آن حمایت کرده و همواره حمایت می کنم دفاع از حقوق مسلمانان، یهودیان و مسیحیان با هدف ایجاد ارتباط با بیت المقدس و سرزمین فلسطین است و این ارتباط به معنای بی توجهی به حقوق، آزادی، کرامت و نابودی زندگی افرادی نیست که خواهان صلح هستند.



استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک آمریکا تاکید کرد: به همین دلیل همواره حمایت خود را از تشکیل دولت دموکراتیک بر اساس برابری حقوق تمامی افراد از جمله مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، بیت المقدس به اشتراک گذاشته شده، دادن حق بازگشت به آوارگان فلسطینی و بحث آشتی ملی معنادار در میان اقلیت ها اعلام کرده ام. برای یک روز هم که شده می خواهم مسلمانان، یهودیان و مسیحیان در کنار یکدیگر عبادت کرده و خدا را ستایش کنند.

....................

گفتگو از معصومه زارع