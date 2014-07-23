مدیران برای تحقق سهم لرستان از اعتبارات وزارتخانه ها تلاش بیشتری داشته باشند

حجت الله خدایی سوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بودجه ای استان اظهار داشت: متاسفانه پایه بودجه های عمرانی و جاری لرستان نسبت به دیگر استانهای مشابه پایین تر است.

وی با بیان اینکه برای ارتقای بودجه های استان طی سالهای گذشته تلاش جدی نشده است افزود: از طرف دیگر به دلیل ضعف در ساختار مدیریتی برخی دستگاهها متاسفانه بعضی مدیران برای گرفتن سهم لرستان از اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها تلاش چندانی ندارند.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور ادامه داد: متاسفانه با یک رکورد تورمی در کشور مواجه هستیم که به نوعی باعث ایجاد بحران در حوزه اقتصادی شده است.

خدایی سوری تصریح کرد: در این شرایط و با توجه به ضعفهای موجود در بودجه استان مدیران باید تلاش جدی تری برای تحقق سهم لرستان از اعتبارات موجود در اختیار وزیر داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به روند توزیع اعتبارات ماده 180 نیز گفت: این اعتبارات مجدد در شورای برنامه ریزی استان توزیع شده و احتمال جابجایی ردیفهای اعتباری وجود دارد.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر 275 روستای استان آب ندارند افزود: تامین آب روستایی و وضعیت راههای دسترسی استان مواردی هستند که باید در توزیع اعتبارات مربوط به این ماده بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

خدایی سوری با بیان اینکه شاخصهای قانونی مربوط به توزیع این اعتبارات در اختیار معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان قرار دارد، یادآور شد: این اعتبارات باید میان پروژه های ضروری توزیع شود.