صفايي در تيروكمان ماندني شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" درپي استعفاي كريم صفائي رئيس فدراسيون تير وكمان وموافقت با استعفاي نامبرده درزماني كه مهندس مهرعليزاده درسفرحج بسرمي برد و ارسال نامه كريم صفائي به مهندس قدمي معاون سازمان و رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني مبني بر برداشتهاي نادرست از اظهارات وي وعلاقمندي وي به ادامه كار درفدراسيون، وي در نامه اي به آقاي داودي شمسي قائم مقام سازمان با عنايت به غيرمترقبه بودن استعفاي مشاراليه ونيز تاكيدات معاون محترم رئيس جمهور ورئيس سازمان تربيت بدني مبني برعدم انتصابات غير اضطراري درمقطع كنوني مديريت، قائم مقام سازمان با ابقاي وي موافقت ومهندس مهرعليزاده ضمن موافقت با پيشنهاد مهندس قدمي نوشت: اميدوارم با تداوم كار جناب صفائي همچنان موجبات پيشرفت اين فدراسيون تازه تاسيس باشيم.