به گزارش خبرگزاری مهر، در متن دعوت خانه سینما از سینماگران برای حضور در راهپیمایی روز قدس آمده است: شب هیچ خانه ای در جهان بی دیدن تصویر زنان و کودکان بی گناه غزه که در خون خود می غلتند روز نمی شود. غزه قهرمان سرخط خبر همه رسانه های جهان است.

هر چند قهرمانان غزه که با سلاحهای سبک و موشکهای دست ساز پوزة ارتش صهیونیستی را به خاک مالیده اند، اما بی شک پیروزی اخلاقی مردم غزه در محکمه وجدان عمومی جهان ارزشی بالاتر از پیروزی نظامی دارد.

پیروزی اخلاقی مردم غزه بیش از هر چیز مدیون تصویراست. تصویری که خبرنگاران شجاع از کوچه ها و خیابانهای ویران غزه به سرتاسر جهان مخابره می کنند. سینماگران ایران که اصحاب تصویرند برای حمایت از مردم بی دفاع غزه روز قدس همپای دیگر هموطنان آزاده راهپیمایی می کنند تا از دولتها و مجامع جهانی بخواهند دست جنایتکار دولت اسرائیل را از سرزمین های اشغالی فلسطین کوتاه کنند.

حمایت فیلمیران از مردم غزه

شرکت پخش فیلم فیلمیران، طی بیانیه ای از مردم غزه حمایت کرد. در این متن آمده است:

غزه، اسمی که این روزها نقل تمام محافل دنیاست. تمام شبکه های تلویزیونی و اینترنتی تحت الشعاع شهری است که حتی نامش به قد و قامت بمب هایی که مانند باران از آسمانش می بارند نیست. نه کارمان به سیاست است و نه کارمان به مذهب، که فرق نمی کند مسلمان باشی یا یهودی، مسیحی باشی یا بودایی، که فرق نمی کند وابسته به چه حزب و گروهی هستی.

این انسانیت است که بند بند وجودمان را می فشارد. همنوع گرایی یا هرچه که اسمش است. این کدام انسانیت و وجدان است که اجازه می دهد زنان، کودکان و سالخوردگان را این چنین به کام مرگ ببری؛ به گمان شیطان هم در گوشه ای اشک می ریزد...

درد از دست دادن فرزند کمر می شکند، مرگ خواهر و برادر جلوی چشمانت فولاد را خم می کند و نبود پدر و مادر که...

خانواده فیلمیران از همین جا با شما مردم غزه احساس همدردی می کند.هر روز و هرشب دعایتان می کنیم این تنها کاریست که از دستمان بر می آید.

اهدای خون توسط هنرمندان انجمن سینمای جوان به کودکان غزه

اعضاء دفاتر 59 گانه انجمن سينماي جوانان ايران متشكل از فيلمسازان و عكاسان در سراسر كشور طي اقدامي هماهنگ از شنبه چهارم مردادماه با حضور در مراكز انتقال خون به كودكان غزه خون اهدا خواهند كرد.

اعضای سينماي جوانان ايران، اعضاء دفاتر انجمن سينماي جوان كه خانه دوم همه عكاسان و سينماگران جوان سراسر كشور است آمادگي خود را جهت همراهي با اين حركت خداپسندانه و بشر دوستانه اعلام كرد.

بنابراين گزارش اعضاء دفاتر 59 گانه انجمن سينماي جوانان ايران متشكل از فيلمسازان و عكاسان در سراسر كشور طي يك اقدام هماهنگ از شنبه؛ چهارم تيرماه با حضور در مراكز انتقال خون نسبت به اهدا خون به كودكان غزه اقدام خواهند كرد.

بیانیه جشنواره فیلم مقاومت به مناسبت روز قدس منتشر شد

دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همزمان با فرارسیدن روز قدس با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از هنرمندان و سینماگران، صنوف و فعالان سینمایی برای حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز قدس، اقدامات وحشیانه صهیونیست ها در نسل کشی و کشتار بی رحمانه زنان و کودکان و مردم مظلوم و روزه دار غزه را محکوم کرد.

در متن این بیانیه امده است: امسال درحالی به روز قدس می رسیم که جهان، یک بار دیگر شاهد کشتار و نسل کشی بی محابای ملتی است که پای شرف، خاک، هویت و تاریخش ایستاده است. بار دیگر، شاهدیم که زنان و مردان غزه بی گناه پرپر می شوند و کودکان و نوجوانان معصوم فلسطین و غزه با نفیر وحشت موشک ها و گلوله باران ها بر خاک می افتند؟

چشمان جهان نظاره گر فجیع ترین و شدیدترین جلوه های وحشی گری، ظلم و تجاوز به زنان، کودکان و مردمان بی گناهی است که در گستره بی غیرتی مجامع بین المللی و چراغ سبز استکبار صورت می گیرد و در این میان، دردناک تر و وحشتناک تر، سکوت و بی تفاوتی سازمان های عریض و طویل پرادعا و حراف بین المللی است.

اکنون، کودکان فلسطینی در پشت دیوارهای بلند غزه، منتظر کمک دو ميليارد مسلمان و میلیون ها انسان آزاده جهان هستند. درنگ جایز نیست. سکوت جایز نیست. می توان گوشه هایی از رنج و مرارتشان را به جان چشید و همصدا با آزادگان و شرافتمندان جهان اعلام کرد که کشتن انسان و مرگ انسانیت دیگر بس است.

جنایات رژیم صهیونیستی که به پشتوانه آمریکا و حامیان غربی در چند روز اخیر با شدت بیشتری علیه مردم مظلوم غزه در سرزمین های اشغالی صورت می گیرد نه تنها با ادعای حقوق بشر و ترویج اصول دموکراسی که توسط دنیای غرب مطرح می شود سنخیتی ندارد بلکه در تضاد کامل با روح و جوهره این اصول است.

دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت ضمن دعوت از هنرمندان، فیلمسازان و سینماگران آزاده و مستقل برای ثبت و تصویر این جنایات وحشیانه از کلیه هنرمندان و سینماگران کشور دعوت کرد تا به منظور همدردی با رنج کودکان و زنان و مردم بی گناه غزه همصدا با ملت بزرگ ایران اسلامی و ملل آزادیخواه جهان در راهپیمایی روز قدس حضور یابند.

ارسال بیش از 2 هزار اثر خارجی به جشنواره فیلم کوتاه تهران

2 هزار و 744 اثر از 104 کشور به سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ارسال شد.

104 کشور با ارسال 2 هزار و 744 اثر در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شرکت کردند وهفت کشور فرانسه، آلمان، اسپانیا، برزیل، کانادا، انگلیس و آمریکا بالاترین رتبه، در ارسال فیلم به این دوره از جشنواره را به خود اختصاص داده‌ اند.

مهلت ارسال آثار به بخش بین‌الملل سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران بیست و نهم تیرماه سال جاری به پایان رسید و درمجموع 3 هزار و 34 فیلم در این بخش از طریق سایت به ثبت رسید وتعداد 2 هزار و 744 فیلم از طریق آپلود کردن و DVD در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گرفته است.

بنابراین گزارش کشورهای فرانسه با ارسال 455، آلمان 224، اسپانیا 128، برزیل 115، کانادا 112، آمریکا 110 و انگلیس 125 فیلم بالاترین رتبه را در ارسال فیلم به این دوره از جشنواره به خود اختصاص داده‌اند و به غیر از کشورهای نام برده دیگر کشورهای شرکت کننده کمتر از 100 فیلم به جشنواره ارسال کرده‌اند.

سی و یکمین جشنواره بین‌ المللی فیلم کوتاه تهران در دو بخش اصلي؛ سينماي ايران و سينماي بين‌الملل از تاریخ 22 لغایت 27 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

دعوت انجمن سینمای انقلاب از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس از هنرمندان و مردم دعوت کرد تا در این راهپیمایی حضور بهم رسانند.



انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به عنوان یکی از نهادهای سینمایی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس بیانیه ای را منتشر کرد که نسخه‌ای از آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.



متن بیانیه به شرح زیر است: آخرین جمعه­ ماه رمضانِ امسال از راه می­‌رسد در حالی که یکبار دیگر دست خون­ آلود استکبار جهانی، آشکارتر از همیشه از آستینِ اسرائیل غاصب بیرون آمده است. آنجا که جنایت وحشیانه علیه هزاران نفر از مردم بی­گناه فلسطین به دست جنایتکاران صهیونیست، جز سکوت یا همراهی زورمداران و زرمداران مدعی حقوق بشر را به همراه نداشته است! شکی نیست که امروز پایه ­های رژیمِ اشغالگر و کودک­ کش، سست­ تر و متزلزل­ تر از هر زمان دیگری است و این وحشی­گری دیوانه­ وار، نشانه­ آخرین دست و پا زدن­های یک موجود در حال احتضار است. با این حال، تا رسیدن به لحظه­ موعود و تحقق وعده­ خداوند متعال، گام­هایی دیگر باقی مانده است. گام­هایی که نیازمند حضور پرشور و آگاهانه مردم مسلمان و حماسه­ ساز ایران و مسلمانانِ آزاده­ جهان در صحنه­ های مختلف دفاع از آرمان­های انقلاب به ویژه حضور شکوهمند در مراسم راهپیمایی روز قدس می­ باشد.



از همین رو، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس ضمن دعوت از مردم خداجوی کشورمان برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، اعلام می­‌نماید این انجمن و هنرمندان و سینماگرانِ همیشه هوشیار و آزاده­ این عرصه نیز پا به پای ملت سلحشور با حضور در این مراسم عبادی ـ سیاسی، بیعتی دوباره با انقلاب اسلامی و رهبری بیدار و مجاهد آن خواهیم بست و بر حمایت خویش از آرمان­های فلسطین عزیز و نهضت مقاومت تأکید خواهیم کرد.

واکنش جشنواره فیلم کودک به اتفاقات غزه

دست اندرکاران بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک نیز به اتفاقات این روزهای غزه واکنش نشان داد.

این جشنواره با انتشار بیانیه‌ای آورد:



بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر رژیم غاصب اسرائیل جنایتی را در فلسطین رقم زده و زنان و کودکان و پیر و جوان فلسطینی را در نوار غزه هدف تهاجمات وحشیانه خود قرار داده است و با اقدامات بی‌شرمانه خود یک نسل کشی کور علیه یک ملت را در معرض تماشای جهانیان گذارده است.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با هدف تکریم معصومیت کودکان، امسال در حالی خود را جهت برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی هنری در شهر تاریخی اصفهان آماده می‌کند که هزاران کودک و نوجوان در فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان، نیجریه و ... در جنگی نابرابر و یک سویه به خاک و خون کشیده شده و قتل عام می شوند و کم تحرکی مجامع بین‌المللی بار دیگر همگان را متحیر کرده است.

قربانی شدن کودکان در مناقشات نظامی و سیاسی کشورها، اساسی ترین و بدیهی ترین حق کودکان یعنی حق حیات آنها را نقض می کند و از سازمان ملل گویا دیگر کاری ساخته نیست و امیدی به مجامع بین‌المللی نمی‌رود و این انفعال مغرضانه برای افکار عمومی جهانیان به اثبات رسیده است و گویا این ملت‌ها هستند که باید هوشیار شوند و وجدان عالمیان و فطرت‌ آدمیان باید بیدار گردد.

دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان امسال با شعار: نهال‌های سرخ «هم کلاسیهای ما را نکشید» همچون سایر نهادها و سازمانهای بشر دوستانه و مدافع حقوق کودکان با تأکید بر اصل برقراری فضای صلح و امنیت در فلسطین خواهان رفع اختلافات و تنش های نظامی منطقه به شیوه های دیپلماتیک و انسانی بوده و ضمن محکومیت شدید این جنایات ددمنشانه مراتب انزجار خود را نسبت به اقدامات غیر انسانی و جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی اعلام می دارد و از نخبگان فرهنگی و هنری و کلیه صنوف سینمایی و سینماگران این مرز و بوم دعوت می نماید تا به منظور محکومیت این اقدامات ضد بشری در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس همصدا با سایر اقشار جامعه در راهپیمایی این روز بزرگ شرکت نمایند و از کمیسریای عالی حقوق بشر انتظار می‌رود هر چه سریعتر حقوق غصب شده ایفاء و کلیه گذرگاه‌ها باز شود تا در یک فضای نوع دوستانه فراهم آوردن غذا، دارو و امکانات دیگر برای مردم میسر گردد.