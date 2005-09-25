كتاب "اهميت انقلاب فرانسه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار دين وانديشه "مهر"،انقلاب فرانسه، به عقيده نسلهاي بعد از اين انقلاب، به ظهور يك جهان سياسي مدرن تحقق بخشيد.به نظر ايان همپشر مانك، اين انقلاب، درك جديدي از سياست طبقاتي، ايدئولوژي سكولار و تغيير انقلابي را پيش نهاد كه الهام بخش تجربه كمونيستي قرن بيستم درتمام جهان شد.

همپشر مانك، در اين مجموعه كه حاوي متون سياسي مهمي است، ضمن بررسي تأثير اين دوره بر تجربه بريتانيا، به تنوع، تأثير و ژرفاي متفكران عمده اي مانند برك، ولشتنكرافت، پين و گادوين و نيز اهميت ديگر نويسندگان نه چندان مطرح معاصر مي پردازد.

اين كتاب حاوي نوشته هايي از برك، پين، ولشتنكرافت و گادوين است.

پاره اي از فصول كتاب، بدين قرارند: اعلاميه حقوق انسان و شهروند، ريچارد پرايس:گفتاري در باب عشق به ميهن، ادموند برك: تأملاتي درباب انقلاب فرانسه، تام پين:حقوق انسانها و ويليام گادوين:عدالت سياسي .

مؤلف كتاب، ايان همپشر مانك ، يكي از صاحب نظران مهم در اين رشته و از مؤسسان مجله "تاريخ تفكر سياسي" است.