13 گونه پرنده در تالاب گندمان زادآوری داشته است/ مشاهده فلامینگو در تالاب

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 13 گونه پرنده در تالاب گندمان زادآوری داشته است، اظهار داشت: حضور فلامینگو در تالاب گندمان مشاهده شده است که این امر نشان از زنده بودن این تالاب است.

وی تصریح کرد: همه تلاش ما بر این است که این تالاب به صورت پایدار و طولانی مدت حفظ شود.

یوسف پور با اشاره به اینکه کمتر تالابی در کشور وجود دارد که ویژگی تالاب گندمان را داشته باشد، اذعان داشت: تالاب گندمان جزء نامزدهای ثبت کنواسیون رامسر است.

وی با بیان اینکه تالاب گندمان جزء پنج گزینه اصلی ثبت کنواسیون است، بیان داشت: تلاش ما بر این است که تالاب گندمان ثبت بین المللی شود.

خشکسالی و کاهش بارش تاثیری اصلی در کاهش آب تالابها داشته است

یوسف پور یادآور شد: تالاب بین‌المللی چغاخور نیز، به عنوان شش تالاب برتر کشور در طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های کشور قرار گرفته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری تاکید کرد: خشکسالی و کاهش بارش تاثیری اصلی در کاهش آب تالابها داشته است و تاکنون اقدامات مهمی از سوی این اداره کل برای حفظ تالابهای استان اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه تالابهای استان هر ساله مسافران بسیاری را به دیده زیبایی ها این تالابها به استان می کشاند، بیان داشت: باید در زمینه حفظ این تالاب ها فرهنگ سازی شود و مسافران باید نسبت به رعایت حفظ محیط زیست در این کنار تالابها توجه داشته باشند.

وی بیان کرد: باید در زمینه بهره گیری مناسب گردشگری در حاشیه تالابها آموزش و فرهنگ سازی انجام شود، بیان داشت: تالابها محل زندگی پرندگان و خزندگان است و باید این پرندگان در این مناطق با کمترین استرس زندگی کنند.