دعوت استاندار تهران از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام سید حسین هاشمی بدين شرح است:

من سمع مسلماً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم



روز قدس يادگار گران سنگ امام راحل عظيم الشان فرصتي را فراهم مي‌آورد تا ضمن تجديد پيمان با آرمان بلند آن پيشواي بزرگ ، يكبار ديگر حمايت خود را از ملّت ستمديده فلسطين اعلام نماييم.

تاريخ خونبار دهه‌هاي اخير منطقه، حاكي از ظلم فراوان و بي حد و حصري است كه بر فلسطينيان بي‌پناه رفته است.

كشتار دد منشانه و بي‌وقفه زنان و كودكان گواهي بر اين مظلوميت مي‌باشد.

آنچه كه بر تلخي اين فجايع مي‌افزايد، همراهي ظالمانه جوامع غربي با متجاوزان و سكوت معنادار مجامع بين‌المللي مي باشد.

از سويي سياستهاي استوار و قويم نظام اسلامي همواره در خنثي‌سازي توطئه‌ها و شكست اهداف صهيونيسم تأثيري بي‌بديل داشته كه نمونه آن نامگذاري روزقدس توسط رهبر فقيد انقلاب بوده است.

اينجانب ضمن اعلام انزجار از فجايع اخير در غزه و دعا براي دفع شرور دشمنان به ويژه رژيم غاصب صهيونيستي، از ملّت شريف ايران به ويژه شهروندان هميشه در صحنه استان تهران دعوت مي‎‌كنم تا با حضوري با شكوه و دشمن‌شكن، بارديگر حمايت خود را از مردم غزه نشان دهند و با

دعا و تضرع در اين روزها و شبهاي باعظمت نجات مردم اين سرزمين را از درگاه حضرت احديت مسألت نمايند.



