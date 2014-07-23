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۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

همبستگی کامل پارلمان عراق با ملت فلسطین/الجبوری: جنایات اسرائیل به خاطر سکوت جامعه جهانی رخ می دهد

همبستگی کامل پارلمان عراق با ملت فلسطین/الجبوری: جنایات اسرائیل به خاطر سکوت جامعه جهانی رخ می دهد

رئیس پارلمان عراق در آغاز جلسه امروز برای انتخاب رئیس جمهور ضمن اعلام همبستگی مجلس این کشور با مردم غزه از سکوت جامعه جهانی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، سلیم الجبوری در آغاز جلسه امروز پارلمان این کشور گفت: تجاوزات رژیم اسرائیل به غزه ادامه دارد و ماشین جنگی این رژیم کشتار جمعی به راه انداخته است و کودکان، زنان و سالخوردگان را به قتل می رساند و آنها را وادار به حرکت به سوی مناطق دیگر کرده و زیر ساختها را نابود می کند.

وی افزود: همه این جنایات در سایه سکوت جامعه جهانی، سازمان ملل، سازمان های منطقه ای و بین المللی بدون تحرکت جدی برای وادار کردن اسرائیل به توقف حملات به اراضی فلسطینی رخ می دهد.پارلمان عراق همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین اعلام می کند.

کد مطلب 2337129

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