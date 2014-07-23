همبستگی کامل پارلمان عراق با ملت فلسطین/الجبوری: جنایات اسرائیل به خاطر سکوت جامعه جهانی رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، سلیم الجبوری در آغاز جلسه امروز پارلمان این کشور گفت: تجاوزات رژیم اسرائیل به غزه ادامه دارد و ماشین جنگی این رژیم کشتار جمعی به راه انداخته است و کودکان، زنان و سالخوردگان را به قتل می رساند و آنها را وادار به حرکت به سوی مناطق دیگر کرده و زیر ساختها را نابود می کند.
وی افزود: همه این جنایات در سایه سکوت جامعه جهانی، سازمان ملل، سازمان های منطقه ای و بین المللی بدون تحرکت جدی برای وادار کردن اسرائیل به توقف حملات به اراضی فلسطینی رخ می دهد.پارلمان عراق همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین اعلام می کند.
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