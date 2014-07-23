تلف شدن یک ماده آهو و دو بره بر اثر برخورد با خودرو در پارک ملی گلستان

احمد دباغیان با بیان این مطلب افزود: ظهر روز گذشته برخورد یک دستگاه خودرو سواری L90 با یک آهوی ماده در جاده آسیایی پارک ملی گلستان منجر به تلف شدن آهو شد.

به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، این ماده آهو که دو بره همراه خود داشته است هنگام عبور از عرض جاده در محدوده دشت میرزابایلو با خودرو برخورد و راننده خودرو نیز پس از تصادف فرار کرده است.

دباغیان اظهار داشت: پس از این حادثه با توجه به وضعیت جسمانی و اینکه بره آهوها تقریبا به سن علفخواری رسیده بوده اند توسط محیط بانان به درون پارک و به سمت دشت هدایت شدند و امیدواریم که بتوانند در طبیعت بدون حمایت مادرشان به حیات خود ادامه دهند.

به گزارش مهر، این درحالیست که تنها حدود ۳۵۰ راس آهو آنهم با تحمل مشقت فراوان و شبانه روزی توسط محیط بانان پارک ملی گلستان، حفاظت شده و در محدوده دشت میرزابایلو زندگی می کنند.

متاسفانه طی ماه های اخیر حداقل ۳ پلنگ ایرانی که یکی از آنها توله نیز داشته (از سرنوشت توله ها خبری در دست نیست)، یک گورکن و چندین راس آهو بصورت مستند بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده میان گذر پارک ملی گلستان از بین رفته اند.

البته بطور حتم تعداد زیادی از انواع گونه های جانوری نیز براثر برخورد با خودروها زخمی شده و پس از مدتی در بخش های دیگری از پارک تلف شده اند و کسی متوجه آنها نشده است.