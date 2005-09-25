مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در حكم رييس جمهور آمده است : نقش زنان در تعالي جامعه اسلامي با ظهور انقلاب اسلامي بارز و متجلي شد؛ حضور شاخص زنان در عرصه‌ هاي ايمان، فداكاري، مهرورزي و تفكر و عمل سياسي مرهون انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي؛ امام خميني (ره) است.

امروز در پرتو اين انديشه والا، زنان ايران اسلامي نماد آزاد انديشي، آزادگي، عفاف و وارستگي و تاثيرگذار بر فرآيند تصميم ‌گيري سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند. بر اين اساس سركار عالي را كه از نمونه ‌هاي زنان انديشمند، عالم و متعهد به ارزش‌هاي والاي اسلامي هستيد به عنوان "مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور بانوان و خانواده برمي‌گزينم و اميدوارم با اتكال به خداوند متعال بتوانيد نقش ممتاز زنان را در عرصه ‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي صيانت و تقويت كرده و از همه ظرفيت برنامه ‌ريزي و اجرايي دولت براي ارتقاي اين جايگاه متعالي بهره گيريد.

توجه به جايگاه محوري خانواده به عنوان كانون مهر و عاطفه و پرورش انسان متعالي و عنصر اصلي در بقاي سلامت و اخلاق در جامعه از اهم برنامه‌هاي مركز خواهد بود و اهتمام در برنامه ‌ريزي و اجرا بر مبناي اصول چهارگانه دولت اسلامي، عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي مادي و معنوي با تاكيد بر محوريت خانواده و معرفي شان و منزلت زن، تراز جامعه اسلامي وظيفه اصلي آن حوزه خواهد بود.

مزيد توفيقات سركار عالي را از خداوند متعال مسالت دارم.