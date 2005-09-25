  1. سیاست
  2. سایر
۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۸:۰۸

با صدور حكمي از سوي رئيس جمهور؛

مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان منصوب شد

مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان منصوب شد

دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور طي حكمي خانم دكتر نسرين سلطان ‌خواه را به سمت مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان و خانواده منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در حكم رييس جمهور آمده است : نقش زنان در تعالي جامعه اسلامي با ظهور انقلاب اسلامي بارز و متجلي شد؛ حضور شاخص زنان در عرصه‌ هاي ايمان، فداكاري، مهرورزي و تفكر و عمل سياسي مرهون انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي؛ امام خميني (ره) است.

امروز در پرتو اين انديشه والا، زنان ايران اسلامي نماد آزاد انديشي، آزادگي، عفاف و وارستگي و تاثيرگذار بر فرآيند تصميم ‌گيري سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند. بر اين اساس سركار عالي را كه از نمونه ‌هاي زنان انديشمند، عالم و متعهد به ارزش‌هاي والاي اسلامي هستيد به عنوان "مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور بانوان و خانواده برمي‌گزينم و اميدوارم با اتكال به خداوند متعال بتوانيد نقش ممتاز زنان را در عرصه ‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي صيانت و تقويت كرده و از همه ظرفيت برنامه ‌ريزي و اجرايي دولت براي ارتقاي اين جايگاه متعالي بهره گيريد.

توجه به جايگاه محوري خانواده به عنوان كانون مهر و عاطفه و پرورش انسان متعالي و عنصر اصلي در بقاي سلامت و اخلاق در جامعه از اهم برنامه‌هاي مركز خواهد بود و اهتمام در برنامه ‌ريزي و اجرا بر مبناي اصول چهارگانه دولت اسلامي، عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي مادي و معنوي با تاكيد بر محوريت خانواده و معرفي شان و منزلت زن، تراز جامعه اسلامي وظيفه اصلي آن حوزه خواهد بود.

مزيد توفيقات سركار عالي را از خداوند متعال مسالت دارم.

کد مطلب 233729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها