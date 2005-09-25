رييس جمهور رييس سازمان تربيت بدني كشور را منصوب كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" در متن حكم رييس جمهوري آمده است : نظربه شايستگي علمي، تعهد انقلابي، اخلاقي و تجارب اجرايي، جنابعالي را به سمت معاون رييس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني كشور برمي گزينم.



نقش ورزش به عنوان عامل سلامت و نيز نشاط وشادابي زندگي برهيچ كس پوشيده نيست. ازاين رو قانون اساسي جمهوري اسلامي همسو با آموزش وپرورش، تربيت بدني رايگان و همگاني را ازتكاليف دولت برشمرده است، زمينه انجام اين امر مهم براي آحاد مردم از زنان ومردان، كودكان وجوانان تا بزرگسالان بايد فراهم گردد.

استعدادهاي برجسته جوان اين كشور در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي نشان داده است همه قله هاي جهاني مسخر اراده وتصميم آنان قرارمي گيرد و آن سازمان موظف است زمينه هاي ارتقاي قهرماني را براي اين نيروهاي مستعد و ارزشمند فراهم سازد.



جوانمردي وفتوت ازخصائص لاينفك ورزشكاران، درطول تاريخ اين مرز وبوم بوده است كه ميراث گرانقدر مولا امير المومنين علي عليه السلام است.



اين خصيصه برجسته فرهنگي، همچنان بايد بوسيله جنابعالي حراست و ارتقاء يابد وعزت و اقتدار واخلاق ايراني - اسلامي بوسيله ورزشكاران درعرصه هاي ملي و بين المللي بدرخشد.



انتظار دارم با بهره گيري ازهمه تجارب علمي درعرصه تربيت بدني و استفاده ازتجارب پيشكسوتان وجامعه ورزشي، اهداف عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا وتعالي و پيشرفت مادي ومعنوي كشور را به منصه ظهور برسانيد.

موفقيت شما را در انجام مسئوليت سنگيني كه برعهده داريد مسالت دارم.