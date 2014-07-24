اجرای پروژه های مسکن مهر خرم آباد از حالت رکود خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور عصر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان اظهار داشت: تحرک خاصی در پروژه های مسکن مهر خرم آباد به وجود آمده است و این پروژه ها از رکود خارج شده اند که این جای خوشحالی دارد.

وی ادامه داد: انتظار داریم در مدت زمان بندی شده برای تحویل تمامی واحدهای مسکن مهر این امر به سرانجام برسد.

خجسته پور اضافه کرد: در بحث نصب انشعابات برق دو پیمانکار در فاز یک برای تشکیل پرونده مراجعه نکرده اند ولی بقیه انشعاباتی که در جلسه قبل مقرر شد نصب شود انجام شده و اگر همین روحیه شروع کار در اعضای شورای مسکن تا پایان کار وجود داشته باشد تمامی انشعابات در موعد مقرر نصب خواهند شد.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: نخاله های زیادی به دلیل گودبرداری های صورت گرفته در مسکن مهر خرم آباد به ویژه در فاز یک در محل نصب انشعابات وجود دارد که روند نصب انشعابات را مختل و کند کرده است که با رفع این مشکل انتظار می رود در تاریخ زمان بندی اعلام شده شرکت های خدمات رسان بتوانند کار خود را به سر انجام برسانند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان نیز در این جلسه گفت: 18 هزار واحد انشعابات آب، برق، و گاز مربوط به پروژه های دولتی خریداری شده و آماده نصب است.

شهرام ملکی پیشنهاد داد ما به التفاوت قیمت جدید پیشنهادی از سوی وزارتخانه برای انشعابات آب و فاضلاب با قیمت قبلی آن، توسط متقاضی به وسیله پرداخت قسطی آن از طریق فیش آب صورت گیرد.

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: 80 درصد از واحدهای مسکن مهر شهرستان های الیگودرز و پلدختر تکمیل شده است اما به دلیل عدم مراجعه متقاضی برای پرداخت آورده خود روند واگذاری آن ها به تاخیر افتاده است.