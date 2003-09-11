فشار هاي قدرت هاي جهاني و آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ايران ظالمانه و بدور از انصاف است

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه دولتي "الاهرام" مصر امروز پنجشنبه نوشت : حقيقت اين است كه فشارهاي فراوان كنوني بر ضد ايران و نحوه برخورد با اين كشور ، بار ديگر دوگانگي معيارهاي غرب در تعامل با قضاياي مختلف جهان را نشان داد.

اين روزنامه دولتي ، با بيان مخالفت دولت مصر با گسترش سلاحهاي هسته اي، تصريح كرده است پاكسازي منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي و هسته اي بايد از اسراييل كه زرادخانه اي با بيش از 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد آغاز شود نه كشوري مانند ايران كه تنها به صرف مظنون شدن به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي در آينده تحت فشارهاي فراوان قرارگرفته است.

به نوشته الاهرام ، تلاشها براي عاري شدن منطقه از سلاحهاي كشتار جمعي بايد به شكل عادلانه ومتوازن انجام شود وباهمگان به طور برابر و عادلانه برخورد شود .

الاهرام با انتقاد از دوگانگي در معيارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و قدرت هاي جهان در برخورد با مسايل جهاني و اعمال فشارهاي فراوان بر ضد ايران نوشت : اين به دور از انصاف و عدالت است كه ايران تنها به صرف مظنون شدن به تلاش براي توليد سلاح هسته اي در آينده ، در معرض اين همه فشارهاي بين المللي قرار گيرد اما اسراييل با آزادي كامل و فارغ از هرگونه فشار از سوي جامعه بين الملل به توليد بيشتر جنگ افزارهاي هسته اي خود ادامه دهد ؛ در هر حالي كه همه مي دانند كه تل آويو داراي سلاحهاي هسته اي است و عملا هم اقدام به ساخت چنين سلاحهايي مي كند .

اين روزنامه با اشاره به آماري كه نشان مي دهد اسراييل بيش از 200 كلاهك هسته اي را تلمبار كرده است آن را عامل تهديد و باج خواهي اين رژيم از كشورهاي منطقه و حتي تهديدي بر ضد برخي كشورهاي اروپايي كه برد موشكهاي اسراييلي تا آنجا مي رسد ، عنوان كرده است .

روزنامه الاهرام مصر نوشت : وجود عدالت در روابط بين الملل عاملي است كه باعث احترام به قواعد و قوانين و سازمانهاي بين المللي كه ناظر چنين قوانيني هستند ، مي شود .

اين روزنامه تاكيد مي كند، بر اساس ساده ترين و جزيي ترين قواعد عدالت ، پاكسازي منطقه خاورميانه از سلاحهاي هسته اي بايد از اسراييل كه مجهز ترين كلاهك هاي هسته اي را در اختيار دارد ، آغاز شود و جامعه بين الملل فشارهاي مضاعف خود را بر تل آويو اعمال كند ، و سيل فشارها بر كشور ايران كه تنها مظنون به تلاش براي تبديل شدن به قدرت هسته اي در آينده است اوج بي انصافي است .

روزنامه الاهرام با هشدار نسبت به پيامدهاي تداوم فشارهاي فراوان قدرتهاي بزرگ و نيز آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ايران تاكيد كرد ، در صورتي كه قدرتهاي بزرگ و آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ادامه فشارها بر ايران اصرار ورزند و همچنان در مقابل فعاليت هاي آشكار هسته اي اسراييل سكوت كنند ، اين مساله به افزايش خشم ملتهاي منطقه و نيز مرگ عدالت بين المللي منجر مي شود كه اين مساله تاثير منفي بر صلح و ثبات منطقه و جهان خواهد گذاشت .