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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

معاون ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خراسان رضوي در گفت و گو با مهر :

نشركتابهاي دفاع مقدس در مقايسه با ديگر كشورهايي كه درگير جنگ بوده اند ، رضايت بخش نيست

معاون ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خراسان رضوي گفت : به خاطر شرايط فرهنگي و سياسي حاكم بر جامعه در دوره هاي مختلف ، همه ارزشهاي دفاع مقدس به طور كامل منتقل نشده و ناگفته هاي زيادي از جنگ به جا مانده است .

حسين نصرا... زنجاني - معاون ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خراسان رضوي درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، با بيان مطلب فوق افزود : اگر سازمانهاي دولتي شيوه حمايت و هدايت از هنرمنداني كه قصد معرفي ،نقد و انتقال ارزشهاي دفاع مقدس را برگزيد ،مطمئنا به بهترين شكل مي توان فرهنگ جنگ و دفاع مقدس را اشاعه داد و چه بسا بتوان بسياري از ارزشها را به شكل هنجار در جامعه درآورد . 

وي گفت : هنر بهترين وسيله براي انتقال مفاهيم  و ارزشهاي مختلف است و به وسيله آن مي توان بهترين تاثير را در مخاطب ايجاد كرد . 

زنجاني ادبيات پايداري را عاملي موثر در نشر و انتقال ارزشهاي دفاع مقدس دانست و تصريح كرد : براي معرفي مفاهيم و ارزشهاي هشت سال دفاع مقدس در زمينه هاي مختلف هنري كار شده كه ماندگارترين آنها آثار ادبي مكتوب است چرا كه مانند فيلم ،نمايش و... گذرا بوده و بعد از يك دوره از تعداد مخاطبان آنها كاسته مي شود . 

وي افزود : ادبيات دفاع مقدس در سه بخش شعر ،رمان و داستان وخاطره نويسي متمركز شده است كه در بخش شعر و خاطره نويسي آثار جالب توجهي را داريم ولي به خاطر وجود برخي كمبودها هنوز در زمينه داستان نويسي پيشرفتي حاصل نشده است همچنين تاريخ نگاري و ثبت حماسه ها مي تواند انگيزه اي براي هنرمندان در زمينه خلق آثار متفاوت باشد . 

معاون ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس  خراسان رضوي به چاپ بيش از 2500 عنوان كتاب در طول سالهاي بعد از جنگ اشاره كرد و اظهار داشت : چاپ اين تعداد كتاب اگر چه يك رقم خوبي است ولي در مقايسه باديگر كشورهايي كه درگير جنگ بوده اند مثل آلمان ،فرانسه ،كويت و حتي عراق نمره قابل قبولي نيست و ماهنوز در زمينه نشر و حفظ ارزشهاي 8 سال دفاع مقدس كمبودهاي فراواني داريم . 

وي گفت : براي خلق يك اثر هنري يا ادبي ،هنرمند نبايد حتما با جنگ از نزديك برخورد داشته باشد ،بلكه وظيفه سازمانهاي ذيربط است كه با جمع آوري خاطره ها و وقايع اتفاق افتاده در زمان جنگ ،براي هنرمندان علاقمند منبع اطلاعاتي مناسبي بوده و ايجاد انگيزه نمايد . 

زنجاني اذعان داشت : دفاع مقدس داراي جاذبه هاي متفاوت است كه مي توان آن را به عنوان يك رشته مستقل تا سطح تحصيلات عالي دنبال نمود مثل مديريت بحران و دستاوردهاي دفاع مقدس  و .... ، كه با شناخت و پرورش استعدادهايي كه در زمان وقوع بحران با قدرت مديريت فرماندهي كنند بپردازند . 

وي در ادامه افزود : اخيرا بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با وزارت علوم رايزني هاي انجام داده كه بتوانند چند واحد درسي را با موضوع دفاع مقدس وارد دانشگاه ها كنند . 

اين منتقد آثار دفاع مقدس به ايجاد انگيزه ،براي پرداختن به دفاع مقدس اشاره كرد و گفت : با اتكا به استعدادهاي نهفته و جوانگرايي مي توانيم به موفقيت هاي زيادي در زمينه ارزشهاي مختلف اجتماعي و به خصوص ارزشهاي دفاع مقدس به دست آوريم و اگر بتوانيم آن ارزشها را به بهترين شكل به نسل حاضر منتقل نماييم ، مطمئنا در بسياري از بحرانها در جامعه ، به خصوص مسائلي كه گريابانگير نسل جوان است ، واكسينه خواهيم شد .

کد مطلب 233740

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